搶曝光 選將看板花招百出

2018年08月08日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

年底選舉腳步逼近，台中市議員第2選區7人搶5席，選將紛紛懸掛看板加強曝光率，有的中規中矩固守基本盤、有的手拿大聲公象徵為民喉舌、有的與小孩入鏡打教育牌，還有的改穿牛仔褲展現活力，老將新秀各顯神通，爭取選民認同。

國民黨現任副議長張清照競選看板有2種樣式，一種是獨照、另一是與市長參選人盧秀燕攜手亮相，穿西裝採中規中矩的傳統造型，面帶微笑的服務招牌深植人心。年輕的顏莉敏手持大聲公，象徵為民喉舌及替人民發聲，許多小朋友都能叫出她的名字來，老一輩長者更直接喊她「大聲公」，達到宣傳效果。

民進黨現任王立任與國家主人翁入鏡，主打教育牌，高喊「孩要更好」，他上任4年都在教育文化小組，強調議員應有自己的專業，政府宜投資孩子到國外進行交流。楊典忠的競選看板目前正在製作中，他延續傳統路線與市長林佳龍拱手作揖拜票，盼透過認真服務尋求支持。

無黨籍現任尤碧鈴一改歷年來的端莊造型，接受年輕幕僚建議，身穿紅色T恤及輕便牛仔褲，展現青春活力的形象，目前正陸續換下舊式競選看板。

農會系統出身吳宜昌的競選看板則由女兒操刀，打出黃仲生前縣長子弟兵的背景，要讓「港區可以不一樣」。捲土重來的無黨籍前區長陳廷秀，則高喊「拒絕政黨惡鬥、堅持無黨正義」口號，希望能爭取為民服務的機會。

(中國時報)