洪富賢當土地公 守護大林蒲

高雄小港大林蒲遷村案，近年受到舉國矚目。當中，少不了這位靈魂人物、鳳興里長洪富賢。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄小港大林蒲遷村案，近年受到舉國矚目。當中，少不了這位靈魂人物、鳳興里長洪富賢。他穿梭在各大抗議、公聽會場合，時而激憤、時而哽咽，為民發聲訴說大林蒲人遷村的無奈；他在這塊土地生活大半輩子，樂當土地公守護自己家園。

53歲洪富賢「繼承父業」接棒選里長，他父親是從鳳興村長當到改制後的里長，前後28個年頭，後來老里長年邁又生病，他便放下手頭工作，專心為地方服務，擔任鳳興里長迄今2屆，將再挑戰第3屆。

他當時參選本於自己是土生土長里民，眼看大林蒲有多項開發案要進行，於是跳出來參選監督政府。尤以，近來發燒的大林蒲遷村議題，他認為遷村缺乏實際計畫書，作法過於草率、不夠細膩，政府須好好善待大林蒲居民，「打從祖先在此居住300多年，是我們的家鄉被蓋工業區，而不是我們搬來住在工業區旁邊」。

大林蒲遷村案，已歷任多個朝代政府，但未有明確定案。他認為，政治人物的話，還是聽聽就好，但不管有沒有要遷村政府必須改善空汙等環境，不要再犧牲居民的生活品質。

洪富賢同時身兼金煙囪文化協會理事長、鳳興關懷協會理事長、鳳林宮祭祀顧問，這些年推動「西南瘋音樂祭」將大林蒲人心聲吹進民眾耳裡，也深入鄰里照顧弱勢家庭。曾經有人拱他出來選市議員，但他笑說「我比較想當土地公，不想當城隍爺」，堅守自己的家鄉，與民同在。

(中國時報)

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