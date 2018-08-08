二橋里土地糾紛 民控乞丐趕廟公

2018年08月08日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

鶯歌二橋里活動中心因土地糾紛遭提「拆屋還地」告訴，居民對於土地先被竊占後又遭變賣，形同「乞丐趕廟公」的結果大表不滿，7日新北地院法官勘驗現場，數十名民眾聚集現場，希望法官明察秋毫還給居民公道。

曾在日本時代擔任庄長的王姓家族後代疑在高人指點下，在2002年間以一紙切結書向公所申請徵求異議公告，公所職員也沒前往現場會勘就逕自決行，讓王家人在汐止另行成立的「神明會三官大帝」，取得鶯歌二橋市民活動中心一帶土地產權。

由於王家人與地方為了土地問題爭論不休，居民及三官大帝功德會理事長李金量也在2017間在活動中心大門貼上公告，聲稱二橋里民活動中心土地產權有問題，但今年2月間，王家後人卻以每坪約15萬元代價，售出這塊面積約220坪的土地，新地主隨即對公所及神明會提出拆屋還地告訴，新北地院法官昨日上午也前往勘驗現場。

李金量說，這塊土地在清代是由地方望族蕭家所有，蕭家也將這部分土地捐出作為「神明會三官大帝」，成為地方重要信仰中心，但王家人從頭到尾都沒有價購土地的證明，卻只利用一紙切結保證就取得土地，並不合理。

新北市議員參選人蘇泓欽指出，雖然神明會擁有管理權，但不能就此認定該會擁有土地所有權，請法官明察秋毫。

居民也認為，這塊土地從清代以來就是當地三官大帝的廟宇所在，一夕之間變成私人財產，天理何在？也要求市府及區公所要硬起來。市府民政局表示，目前已委由區公所聘請律師處理，務必要保障居民權益不受損害。

(中國時報)