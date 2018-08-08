別在孩子的成長中缺席了

2018年08月08日 04:11 中國時報 李萬吉

最近臉書上忽然出現許多家長陪同孩子去登山的照片，原來是學校為了幫八年級學生儲備年底攀登合歡群峰的戰力，要求學生在暑假完成兩次的自主訓練，有些家長只好捨命陪君子，與孩子一起訓練。只是對那些平常不太爬山的家長來說，走一趟下來難免發生鐵腿閃腰的狀況，反倒是孩子能應付裕如。

儘管累，許多家長還是樂於把握這個機會，尤其是平常忙於工作的爸爸們，一來可以強迫自己活動筋骨，接觸大自然；二來也有機會陪那些已不太搭理父母的青春期孩子。有爸爸私下分享，過程中看見孩子與同學之間的互動，聽他們對話的內容，感覺更了解孩子們的想法，也找到更多與孩子互動的話題。一時之間，遺忘已久「陪孩子長大」的感覺，忽然又回來了。

華人傳統的家庭觀念中，父親多半被定位成擔負家計，努力在外打拚的嚴父角色，而早期學校裡還舉辦母姊會的時代，兒女教養的責任多落在媽媽身上。隨著社會經濟發展與男女平權觀念轉變，越來越多爸爸們願意扮演孩子的大玩偶，努力融入孩子的每段成長過程。除了熱心參加孩子的學校活動，用心記錄孩子各種影像，也積極關心孩子的各種學習和發展問題，用心程度完全不亞於經營事業，讓人感佩不已。

有研究顯示，父親的陪伴對孩子成長有極重要的影響，尤其在人格發展上，可以彌補一些與母親互動較不同的經驗。然而，仍有許多父親在事業有成之後，才發現孩子怎麼忽然長大了？才發現孩子的生命中少了許多自己的參與，心中留下許多遺憾。

辛苦的爸爸們，在工作打拚之餘，無論如何別忘了多給孩子一些時間，一些關懷，即便是一句輕輕的問候，只要發自內心，都能讓孩子感受到您對他的愛！（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)