民進黨第2個太陽正升起

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳建仲

閣揆賴清德真的不一樣了！不但主動利用臉書推文發布訊息，並且密集接受各類媒體訪談，積極爭取掌握話語權，尤其在網路媒體受訪時首度將自己是「務實的台獨主義者」詮釋為「就是民進黨的《台灣前途決議文》」、且表態不支持東京奧運正名，賴揆務實的自我調整，對照7月底親綠團體才發布民調，指近6成民調不支持蔡總統參選2020年總統，反襯出賴揆正「務實」地讓民進黨出現「兩個太陽」。

彷彿事前嗅到風向，賴揆7月12日在臉書上連發7篇推文主動說明內閣異動原因，開閣揆利用新媒體主動說明人事的先河；15日，蔡總統在黨內活動上指責「黨在執政之後，漸漸不懂得用一種年輕人喜歡的方式跟大家溝通。」之後，賴揆轉向密集接受平面、電視、電子乃至網路媒體專訪，拿出數據證明台灣經濟正在好轉，明年將會大幅度稅改與加薪，要讓大家有感，努力扭轉民眾對執政黨的負面印象。

確實，外界也注意到賴揆近來持續調整在兩岸議題偏向深綠的談話調性，他在7月初主動宣示歡迎陸客遊台，並在談話中二度稱呼對岸「中國大陸」。但在台中市遭取消東亞青運及台灣遭各國航空公司改名後，賴清德受訪又提出中國「三大錯誤」的強烈批判，遭陸媒一陣圍剿。此番賴揆將「務實台獨」調整為就是《台灣前途決議文》，明顯從深綠向淺綠微調。

由於蔡總統民調始終沒有起色，親綠智庫日前公布民調，指57.7%民眾不支持蔡總統競選連任，但若賴揆出馬，將獲48.6%支持度，且將贏過其他藍綠可能參選人。儘管這份民調被懷疑可能是深綠團體有意拱賴揆取代小英，但賴揆在受訪時不但大力推銷自己的經濟成長數據，更大談國防、兩岸乃至轉型正義等話題，不只火力全開，而且全方位掃射，更加深了外界的臆測。

然而，密集受訪不是完全沒有風險。相較於台北市長柯文哲受訪時如「吃誠實豆沙包」般、直來直往的風格頗受鄉民追捧，但賴揆受訪卻經常「出包」而且被鄉民K得滿頭包。

為搶救低薪，賴揆5月才宣布由政府帶頭，明年起將1.6萬約聘僱人員的月薪從2萬多增加到3萬；然而7月卻又核定中央政府各機關派遣人力將在2年內歸零，顯見政策零碎且急就章。

賴揆說去年國人每人每月總薪資平均49989元，「如果不到4萬8可向老闆說你給的薪水太低了」；他還說：「不是電不夠用、是剩不夠多」「台灣今天的困境要怪過去的國民黨、老蔣總統」，結果，網民不但不買帳，還封他是「幹話王」。

尤其賴揆才在臉書上大談非核家園仍需要燃煤以確保穩定供電，總統府祕書長陳菊卻有意對深澳發電廠喊卡，就等賴揆拍板。阿扁大動作利用「勇哥物語」向蔡總統施壓，陳菊卻明確表示阿扁還有案件在審、沒有特赦問題，扁系近來力拱賴揆，讓外界嗅到府院關係微妙的變化。

國民黨傳出吳、馬、朱3個太陽，民進黨顯然也出現蔡、賴2個太陽，外界預期2020年總統大選還得再加上柯P。九合一選舉結果未定，但有意爭大位的眾太陽們，似已各自啟動。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)