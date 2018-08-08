2018年08月08日 04:10 中國時報 趙春山

「金廈通水」展現兩岸同胞血濃於水的感情，本屬美事一樁，無奈受到政治因素干擾，竟然演變成雙方執政當局「高空交火」的場面。我方陸委會譴責對岸「藉機以民生議題進行政治操作，意圖顛倒是非」，大陸國台辦主任劉結一則聲稱，「台灣某些人出於陰暗的政治目的，竟然對老百姓盡早解決吃水問題橫加阻撓，無理取鬧。」

台灣實施民主政治，選舉迫在眉睫，執政黨不會不顧選票而忽視民生需求，問題可能出在對岸刻意跳過中央，直接與台灣的地方打交道。另外，就像國民黨發言人所說：「地方政府要能推動兩岸交流，一定建立在與中央溝通順暢，共識一致的前提下，才能為民眾謀取最大的利益。」

大陸國家主席習近平同樣重視民之所欲，他在中共十九大報告中提了203次「人民」，詞頻為歷次報告最高，與此同時，習也強調依法治國、依憲治國，故沒有理由強迫台灣不依法辦事。但我方行政部門處理通水問題，在手法上確有值得商榷之處，如果陸委會主委藉機邀對方來台，或要求赴陸共同主持通水儀式，也不至落到兩面不討好的下場。

同樣情況也可能發生在交通部擬以拒停空橋和調整時間帶，來反制外國航空更名的舉動，希望這只是傳言，否則一波未平一波又起，政府又成了代罪羔羊。在對岸堅持蔡政府必須接受「九二共識」的前提下，恢復兩岸主管事務部門接觸，誠然有其難度。但這種「已讀不回」甚至「不讀不回」的場景，不該出現在兩岸「海基會」和「海協會」的關係上面。兩會成立的目的本來就是為了處理兩岸官方沒有接觸時的兩岸民間交流問題。換言之，兩會在「九二共識」這個名詞出現之前，就已展開運作，而兩會最大的貢獻，則是經由「九二香港會談」，達成雙方擱置主權爭議的諒解，讓兩岸民間互動能擺脫政治干擾，持續向前走下去。

無論從兩岸關係和兩岸交流的角度看，恢復兩會的制度性協商都是有其必要的。雖然當前兩岸關係僵持不下，但兩岸交流勢不可擋。習近平在十九大報告中強調「將擴大兩岸經濟文化交流合作」，而蔡英文在民意的驅動下也不可能對兩岸交流採取背道而馳的做法，關鍵還是出在「九二共識」這個通關密語。而這正是兩會可以一展所長的地方。

過去兩會領導人辜振甫先生和汪道涵先生，因長期接觸所建立的公交私誼，在兩岸之間傳為美談。1993年在新加坡舉行的「辜汪會晤」，更為兩岸關係揭開了歷史的新頁。目前主持兩會業務的對岸張志軍和我方張小月，都有兩岸事務和外交事務的談判經驗，也被視為是具有同理心的有識之士，相信兩人的會面，必能重寫辜汪二老當年「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」的佳話。交流才能累積互信，擁有足夠的互信，才有可能重建兩岸新的良性互動關係。

兩會曾透過談判為「九二共識」踢出了臨門一腳，如今面對1992年以來兩岸各自內外形勢的變動，我們有理由相信，兩會復談後也能尊重雙方對於「一中」內涵和「兩岸同屬一中」定位，存在不同認知的情況下，建立一個求同存異的新共識。

總之，我們呼籲兩會切勿自廢「武功」，兩岸執政當局也應幫助它們恢復「武功」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)