南海行為準則 還有得喬

2018年08月08日 04:10 中國時報 陳一新

東協外長會議4日落幕，對與會的中國外長王毅來說，此次最大的成就是中國與東協10國就「南海行為準則」（COC）單一磋商文本草案形成共識、舉行聯合軍演和石油天然氣能源開採，並排除域外第三方勢力的參與或干預，在在劍指美國。

過去多年以來，東協10國與中國就「南海行為準則」展開談判，但11國就有11份草案，以致每次談判都是不了了之。這次，北京決定強勢主導，事先尋求其他10國共識，總算排除萬難，推出COC單一磋商文本草案。

中國積極推動COC單一磋商文本草案背後的主因就是，美國去年不僅視中國為意識形態的「修正主義強權」，並認為中國是美國的主要「競爭對手」。今年美國國務卿蓬佩奧更推出「印太經濟倡議」與中國的「一帶一路」較勁。北京若再不有所行動，恐怕連最具優勢的南海地區也會逐漸喪失競爭力。

王毅強調：「下一步，我們將進入非常具體的案文磋商，只要沒有外界的干擾，COC磋商將會加速向前推進。」日前美國以中國在南海推動軍事化為由，拒絕邀請解放軍海軍參加「2018年環太演習」，因此中國決定籌組自己主導的海上聯合軍演互別苗頭。

無論是海上聯合演習、石油與天然氣能源的開採，中國都排除美、日、南韓參加，使得中、美兩國在印太地區的對壘將更形嚴重。

不過，王毅說中國和東協將很快簽署一份共同遵守的「南海行為準則」，恐怕稍微過分樂觀。首先，東協10國關切「南海行為準則」的程度各不相同，越南、馬來西亞、汶萊、新加坡、菲律賓等鄰近南海的國家關切程度較高，相形之下，緬甸、柬埔寨、寮國等陸上國家就比較不太重視。因此，各國可能在下次召開具體文本磋商時就會吵翻天。

其次，東協10國立場各個不同，以前菲、馬、越對南海都有不同意見，甚至經常與中國意見相左。但自從杜特蒂當選菲國總統後，馬尼拉就不再挑釁北京立場。最近馬來西亞新任總理馬哈地將應邀訪問北京，討論兩國有關「一帶一路」的投資爭議，因此吉隆坡可能暫不強勢表態。在東協外長會議上，越南是反對中國最強烈的國家，呼籲各國停止興建人工島礁與軍事設施，但其他國家的反應都相對溫和，顯示反對中國擴張的聲音已逐漸弱化。

不過現在仍說不準COC具體文本磋商未來要開多少次會議才能具體成形，磋商的效率各國也不同，新加坡可能效率最高，但如果中國不加把勁主導議程設定，以東協10國中大多數成員國的民族性，COC要完成磋商可能還會拖很長的時間。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)