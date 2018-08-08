2018年08月08日 04:10 中國時報 邵連尺

我是華航內勤職員，華航從2015年機師罷工起，年年吵著要罷工，2016年6月因為空服員罷工，我們跟著加薪，但比起空服員與機師等「高級勞工」，我們根本無法相提並論，但我們卻是對公司最忠貞的一群，看著機師又跟著空服員炒作過勞假議題，百感交集，公司若屈服，未來罷工將源源不絕，更將挑起各部門間的猜忌仇恨。

2015年機師罷工因為有保密條款，其他部門員工根本就不知道他們拿了多少，只知道長榮這次的罷工，基本上是比照2015年華航機師談到的待遇，華航員工年休123天，還有特休假跟外站休息，若再加上30天有薪病假，機師1年休假超過200天，部分航線因為班次不多，甚至是休息10幾天才出勤1次，一個休息了10幾天的機師，為1個月飛2次超過12小時的長程航班任務抱怨工時，先不談機上也有輪班休息，這些人在國內休息10幾天都在幹什麼，讓頻率如此低的任務變過勞？

機師要求第13個月領全薪，第13個月是華航獨有，大家都是拿基本薪，公司的人事成本就這麼多，今年油價居高不下，營業已有壓力，公司不賺錢，天上會掉下來金子給機師？機師一個人的月薪加上飛行加給動輒40幾萬，多拿1個月全薪，就是10個地勤職員的月薪，一定會排擠到基層員工福利，根本是血淋淋的階級霸凌。看到這些機師，地勤一定沒有好臉色，職業工會介入造成公司不同部門相互仇視，是大家最不願意看到的。

機師工會一直吵要提高保障飛時，什麼叫做保障飛時？就是飛時不足仍給到足，保障機師有一定的飛行加給，請問一般職員遲到早退，公司會給全天薪資嗎？航空公司已經夠禮遇機師了，這些機師合約年限一到就拍拍屁股走人，哪裡有什麼忠誠可言？沒有忠誠的職工談罷工，談的除了錢還是錢。

華航企業工會前機師工會理事長楊光海在任時，拒絕某外部工會黑手伸入，卸任前呼籲工會成員「仇恨不能成就只能增加對立」，原本企業工會是公司各單位包括空服員、地勤人員、機師、修護人員及一般職員共治，大家互相顧慮彼此立場不會獨善其身，雖然有時候被譏為閹雞工會，但對內確實發揮調和功能，但各職工會介入後，變成「你要我也要」各自向公司爭取福利，完全不顧彼此立場。

這次罷工，機師工會從不出來說明去年14項訴求，還有今年新增的14項訴求，只會不斷跳針說「反過勞要飛安」，怪公司不協商，說到最後連機師配發4瓶礦泉水變成2瓶也要吵，為了2瓶礦泉水也要罷工，這就是唯我獨尊的心態。

建議公司別協商了，乾脆就讓機師罷工好了，大家都說華航不會倒，就讓公司倒一倒，看哪些人最先跑，看職工會到時候躲在哪裡？（作者為華航員工）

(中國時報)