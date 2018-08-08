膝跳式反應治國 害慘台灣

2018年08月08日 04:10 中國時報 主筆室

交通部擬對更改台灣名稱的外籍航空公司祭出反制措施，包括不許停空橋、調整時間帶，引發一面倒的罵聲，交通部隨即改口稱尚未定案。但從小見大，交通部這次的應對方式，不過是民進黨政府再一次用短線、膝跳式反應來應對兩岸問題，毫無總體戰略與長遠國家目標，長此下去，禍國殃民。

外籍航空公司迫於壓力，不願流失大陸龐大商機，只好更改對台灣名稱的處理，此事的始作俑者並非外航。民進黨政府無力懲罰中國，卻拿外航來開刀，折磨無辜的各國旅客及航空公司，自損台灣的觀光吸引力，但改名一事有絲毫變化嗎？沒有！大陸的對台政策有些許撼動嗎？不曾！這種傷敵零自損一千的方案，簡直愚蠢到令人不敢相信。更糟糕的是，這恰恰證明了政府對大陸的打壓毫無招架之力，因為沒招，只好瞎找別人麻煩以洩憤，結果反而自曝無能之窘。

前不久為了東亞青運主辦權被取消，政府想延後金廈通水典禮作為反制，又是一個自損民眾權益卻傷不了對岸的昏招。大陸供水給金門紓解了缺水問題，也是兩岸良性合作的一個範例，政府卻拿通水典禮當大刀耍，激得金門民眾群起反彈，縣府照常舉行典禮，狠被打臉的中央政府則威信全無。大陸國台辦主任劉結一指台灣某些人出於陰暗的政治目的，對老百姓民生用水問題「橫加阻攔，無理取鬧」，話也許重了些，但在金門民眾眼中，不正是民進黨政府心中只有政治，不關心老百姓生活的具體寫照嗎？

兩岸問題是台灣最重要的課題，能尋得活路，台灣就有生機；此關被卡住，台灣就陷入絕路。蔡英文總統上任以來，在兩岸問題上只有「維持現狀」、「絕不退讓」的口號，對如何建立兩岸良性互動、為台灣創造活路空間，既沒有想像，也沒有政策藍圖。她拒絕接受「九二共識」或「一個中國」框架，卻未預估大陸可能的攻勢，而有任何備案研議。當陸客不來、軍機繞台、邦交國倒戈、無法出席世衛大會、取消東亞青運、外航更名，台灣在經濟、軍事、外交各方面遭到窒息式打壓時，蔡政府只能喊喊狠話訴諸民粹。這件事來就嗆幾聲，那件事來又做些不知所謂的「反制」，毫無總體戰略，不但改善不了台灣的處境，還坐任台灣日陷邊緣化的枯竭困境。

蔡總統上台以來的所作所為，就是對大陸關起門，躲在島內對付自己人。如果蔡政府對兩岸問題有搶黨產和拔管時一半的投入，今天兩岸局面或許能撥雲見日也未可知，可惜蔡政府大部分的心力都花在槍口向內。說起來，兩岸問題一直是民進黨的弱項，因為長期的排斥敵視及把大陸妖魔化，又受到深綠與小綠的牽制，蔡英文上任後一直無法和大陸重新牽起對話線。尤其在中國強勢崛起後，台灣在經濟與體制上的優越感流失，民進黨政府根本不敢正面和大陸交手，只能擺各種假姿態來遮掩自己的恐懼。

但無能是無法長期遮掩的，兩年下來，民進黨政府已經被民眾看破手腳。美麗島電子報最新民調顯示，贊成在一中前提下與大陸談判者高達46.3%，反對者只有36.7%。而對於兩岸冷和的責任歸屬，認為台灣政府應負主要責任的增至35%（去年10月是33.4%），認為大陸政府應負主責的降到29.3%（去年10月是31.3%）。換言之，民眾已不相信蔡政府能處理兩岸問題及給國人一個可靠的未來，因此寧願與大陸建立新共識以重啟兩岸關係，而不願坐以待斃。

行政院長賴清德表示，根據《洛桑協議》，台灣參加奧會的名稱是「中華台北」，似意味著對東奧正名公投踩了剎車，但就兩岸政策來說，這樣散亂、反射、毫無總體戰略的打法，失之被動而且非常危險。蔡總統曾承諾「有能力處理好兩岸關係」，承受選民付託後，卻一再誤判情勢，遭到挫折又淪於膝跳式反應，不知不覺中將台灣帶入困境。但國家的生機不能虛耗，下一代的未來不能腰斬，把台灣搞垮了，民進黨在島內一直稱王又有什麼意義？

蔡總統必須虛心檢討，徹底檢視兩岸政策的盲點，以更長遠、超然的眼光，重啟兩岸關係，以挽救台灣的命運。

(中國時報)