2018年08月08日 04:10 中國時報 主筆室

繼婦聯會之後，黨產會7日決議認定救國團為國民黨的附隨組織。黨產會完全不甩學者專家的各種質疑，早有定見地逕行處分救國團，這種作風手段讓社會憤慨：只要被黨產會看上的，有什麼機關能不是國民黨的附隨組織呢？

從已召開的2次聽證會，早有10多位法政、歷史學者作證救國團設立之初，是國防部所轄執行政府青年政策；最高法院也於105年判決確認救國團初為政府機構。資料顯示，除了政府補助的代轉代撥經費，從未有一毛錢來自國民黨，也從未有一張幹部派令出自國民黨。

黨產會重要的邏輯之一是鎖定當年蔣經國的身分以及對救國團的指示，進而大作推論文章。但蔣經國當年是以安定青年、培養國家意識而創團，並將組織設於國防部，多年來有無數青年學子參加過救國團所辦的「寒暑期自強活動」，成果極受社會肯定，早已超越所謂的國民黨附隨組織層次。

最離譜的是，黨產會竟以團徽作為附隨組織之證據，但蔣經國其實是在團徽中加入三道紅色橫條，啟示青年須以「建立三民主義新中國為畢生職志」，忠於中華民國，而非忠於國民黨。若黨產會以此為證，把有青天白日圖案均視為黨徽，進而推論為國民黨的附隨組織，那麼警察的徽誌也有青天白日，豈非也是國民黨的附隨組織？

本身就有違憲爭議的黨產會，在成立之後不斷以強勢作風、曲解邏輯，蠻橫認定所謂的國民黨附隨組織，在執政黨無所不用其極的行政權施展下，遂行其政治鬥爭的本質。救國團救不了自己應有的權益，誰又會是下一個呢？

(中國時報)