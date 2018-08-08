2018年08月08日 04:10 中國時報 黃清龍

僑委會委員長吳新興日前在芝加哥向僑界說，大陸的策略就是要消滅中華民國，所以不能因為（蔡政府）不接受中共的條件，就說我們是台獨。吳委員長這話只說對一半，因為想消滅中華民國的除了中共，還有深綠獨派。不過至少顯示，目前執政的民進黨並不願被與台獨畫上等號；行政院長賴清德6日更公開說，他所謂的「務實台獨」，就是民進黨的《台灣前途決議文》，顯示如何確保中華民國的生存發展，已經成為民進黨的主流思維。

「台獨」是兩岸特定歷史下的產物，1年多前我曾為文主張終結台獨是時候了，理由在於台獨作為凝聚台灣人出頭天的訴求，其階段性任務已經完成。如今兩岸此消彼漲，大陸越來越強大，加上美國國力衰退，外部環境對台獨越來越不利。現階段台獨的存在，除了在台灣內部製造對立，讓兩岸關係持續惡化之外，幾無正面價值可言。最近發生的東亞青運主辦權被迫取消，就是個活生生的例子。

情勢很清楚，只要台獨因素一日未除，兩岸關係就一日無法正常化；兩岸關係無法正常化，台灣就永遠陷在對抗與扈從的陰影中，難以自拔。因此對執政的民進黨來說，捨棄台獨轉而擁抱中華民國，絕非理想追求的折損，而是作為執政黨應有的務實與責任意識。否則面對大陸越來越凌厲的反獨促統攻勢，政府卻束手無策，只能以自殘方式來操作民粹，久而久之，人民的不滿將會用選票表達。

當然兩岸是互動的，民進黨能否終結台獨，為兩岸和平掃除障礙，除了本身的努力之外，也要看大陸如何對待中華民國。長期以來，中共不承認中華民國乃至必欲消滅之，不是秘密。但大陸對台政策也是與時俱進，不同階段有不同的策略。在兩蔣時期，中共先是要「血洗台灣」，繼而「寄希望於台灣當局」，等到台灣民主化之後，特別是在陳水扁執政時期，由於執政當局「由統轉獨」，大陸也相應調整為「寄希望於台灣人民」，並在2008年國民黨再度執政後，藉由擴大交流與惠台措施，希望由下而上來促成改變。

2014年太陽花學運發生，接著民進黨再度執政，所謂天然獨出現，眼見連台灣人民也不能寄望了，大陸再度改變對台政策，十九大政治報告中，「寄希望於台灣人民」不復存在，取而代之的是「中華民族的偉大復興」，希望藉由「中國綜合國力的提升」爭取台灣民心。今年2月大陸頒布31項惠台措施，同時加強對台軍事威嚇與外交封鎖，凸顯現階段對台政策的主軸就是以軟硬兩手來反獨促統。

在這種情況下，九二共識雖然還是大陸所在意的兩岸政治基礎，其內涵卻已發生變化，從模糊的一中各表變成清晰的兩岸一中，這當然是民進黨當局所無法接受的。畢竟在承認一個中國的前提下，如何避免中華民國被地方化，對2300萬人來說確實是個大問題。但眼見中華民國在一次次的打壓下越來越失去國際地位，台灣也逐漸淪為地方名詞，為今之計，民進黨只有捨棄台獨，真心誠意擁抱中華民國，並在此基礎上要求對岸正視中華民國的存在，明確接受一中各表， 讓九二共識成為真正的共識，兩岸問題才有解套的可能。

(中國時報)