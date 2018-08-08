盼大法官終結黨產會亂象

2018年08月08日 04:10 中國時報 李鎨澂

黨產會7日召開會議認定救國團為國民黨之附隨組織，救國團全數資產遭凍結，未來要動支經費，得先經過黨產會核准。其實經過了最高行政法院駁回黨產會的抗告後，已形成「一個法定定位可能違憲的政府機關，繼續做出違憲違法的判決」，這對我國憲政法治是一種極大的傷害。

違反憲法與《中央行政機關組織基準法》的黨產會，再次固執地做出錯誤的處分書，認定救國團是國民黨的附隨組織。台北高等行政法院的3位法官已在6月認定《黨產條例》違憲，並向大法官聲請違憲解釋。黨產會氣急敗壞提出抗告，最高行政法院以完全合於聲請要件而駁回。黨產會猶不能反省令人失望。其實法治國家的行政機關，在所依據的法律遭法官提起違憲解釋後，為了遵守憲法，尊重司法與當事人權益，理應暫停行事，靜待憲法判決才是，黨產會則反之。

黨產會涉及違憲的事項可議之處太多，包含政黨財產之移轉、禁止重大影響政黨之存續，應屬憲法保留事項，《黨產條例》僅具有法律位階，顯然違反憲法保留原則。此次認定救國團為國民黨附隨組織的決定亦謬誤甚多。

黨產會此次的新聞稿引用蔣中正及蔣經國兩位總統的說法，就認為救國團是國民黨的附隨組織。其實，中華民國就是國民黨所創建，如果黨徽不能改編為團徽，則按照黨產會的邏輯，國家軍隊也是使用國民黨的黨徽，那麼軍隊或國防部也是附屬組織嗎？這種說法根本是以偏概全。

其次，救國團是由行政院於1952年轉令國防部總政治部辦理，故救國團原隸屬於國防部。救國團運作向來獨立，國民黨沒能控制內部決策，經費從一開始也是分開的。當時身為執政黨的國民黨，從政人員蔣經國向蔣中正報告執行經過，與民進黨中常會決議推動軍公教年金改革，聽取相關人士報告等，性質完全相同，這是責任政治的原理，也是正常之舉；否則，民進黨人士擔任要職的宇昌生技公司，甚至擔任董事的台杉投資顧問公司，是否未來也算是民進黨附隨組織呢？

世界各國的「轉型正義」都以「和解」為目的，應是寬容而非報復。國內所謂的「轉型正義」，不應針對國民黨及一些單位進行報復，更重要的是不能落入「冤冤相報」的陷阱裡。但黨產會卻持續炒作蔣中正日記、團旗，故意曲解錯誤的財務資料等，這是對於歷史的不負責任，更是對憲法保障人權的極大傷害。

我國國情重視人情義理，更重視公益助人，救國團歷來為了國家、為了青年而努力，過去的成績斐然。黨產會萬不可將德國轉型正義的經驗與台灣相提並論，期盼大法官真正負起憲法守護者的責任，早日消除此一違憲亂象！（作者為國家政策研究基金會特約研究員）

(中國時報)