非典出頭 民主的救贖

2018年08月08日 04:10 中國時報 廖達琪

旺旺中時的最新民調針對2020總統大選，若台北市長柯文哲參戰，藍綠兩黨不論是朱立倫、蔡英文或賴清德，都不是柯文哲的對手，不論支持度與看好度，他都能勝出，成為民進黨祕書長洪耀福口中的「台灣最大尾」。雖然另一家較偏綠色的「新台灣國策智庫」7月底公布的2020總統大選民調顯示，柯文哲可以贏過蔡英文、吳敦義、馬英九等，但不見得能超越賴清德及朱立倫，不過支持度的百分比差距都在5%以內，可說柯P在2020總統大選的各假想情境中均炙手可熱，「台灣最大尾」是現在進行式，但何以如此呢？

2014年的柯P，素人素行，出語狂妄，以非典型政治人物之姿席捲台北市囊括85萬票，打敗長期執政的國民黨以及來自政治世家的候選人連勝文；4年後的今日，柯P已不素，政績難說斐然，治理亦欠佳，只有「非典型政治人物」的言行舉止依舊，言語遊走藍綠，可以說「兩岸一家親」，也表示過「係蔡英文的暗樁」，更似衝口而出地批「卡管是哪個白癡決定的」；逗著媒體每天追，前副總統呂秀蓮則有創意地眉批「卡通系教主」。這非典型的卡通系教主卻人氣旺旺，開個募款網站9小時達標1300萬元，可能氣翻也羨煞所有為選舉籌款而暗喬的典型政治人物，柯P的神功就是靠「非典」嗎？

懂得利用網路媒介，善於經營社群媒體中的年輕族群，精於直白、簡潔有力的表達，或是柯P「非典」神功的葵花寶典，但如超越個體層次，放眼國際，如柯P般非典型政治人物，在民主國家的選舉遊戲中正在崛起，最明顯的例子是美國的川普，他的風格及決策，暴烈不可捉摸，柯P相形見絀；他的用人行事更是「以和為貴」的極端反面；美國的自由派人士多不喜川普，但川普我行我素，據了解2020他再連任的機率並不低。另一個「非典」例子是法國總統馬克洪，可喜的是他不暴烈，也不善變，有典型法國政治人物的幹練，卻能充滿清新的氣息，及傳遞具高度的理念，才能以39歲之齡，帶領成軍1年餘的共和前進黨，不僅攻下總統寶座，還能拿到超過國會半數的席次，將法國長期以社會及共和黨代表左右聯盟之糾葛，遠遠拋開。這些「非典」人物的出頭，怎麼解讀呢？

簡單的回答應是民主的實踐從未落實「以民為主」，反而是「政黨」中的少數世家、權貴、精英在輪流做莊，人民唯一有作「主」的機會，不過就是投票的那一剎那，如果怎麼投仍是相似的政黨及同典型的一群人，「主」的感覺也會消失，能保住作「主」的地位及權柄，就是期待「非典」出現，民主的失落才有救贖的機會。當然，既是「非典」，就難以複製；民主的救贖，考驗也依賴全民的創意。

（作者為國立中山大學政治學研究所教授）

(中國時報)