2018年08月08日 04:10 中國時報 廖咸浩

近日在新聞上常看到政府官員自詡為政「務實」。然而，務實的政策在哪裡？

以最近一連串的「反制」大陸的動作（包括杯葛金廈通水儀式，及不開空橋抵制外航）可知，這不叫務實，而應叫務虛。所有相關政策皆只是書空咄咄的虛招式，不但不會有正面的實際效果，反而可能自傷自殘。

我早年曾短暫在航空公司工作，當時就曾有以緩開空橋反制日本的做法。台日斷交之後，雙方雖仍維持航線，但日方對台灣變本加利的趾高氣昂，不時在對華航開啟空橋時故意有所怠慢。故台灣方面只要一聽說日方又有動作，也會對代日航飛台的日亞航以牙還牙。但因為日本相當需要這些航線，因此，雙方都還算務實，總是吵吵和和。但每次空橋拖延不開，倒楣的還是飛機上的旅客（雖然當時多為日本買春客，台灣人比例不高）。但今天如果以此反制外航，恐怕倒楣的台灣旅客比例會高很多。金廈通水若暫緩更只是單方面地影響金門民眾的權益而已。所以，這種無利於己、而只關乎面子的政策便是「務虛」。

但更值得耽憂的是「務虛」似乎不是單一事件，而是整體政策的走向。從能源政策一直到奧運正名等重大政策，幾乎無不務虛。因此，民眾如果童騃地相信這種政策是為了他們的福祉，他們的福祉就會在不知不覺中流失。

《長日將盡》可謂把這種民眾將統治者之務虛誤為務實而犧牲自己的福祉，做了最好的註解。本書普遍被一般人理解為因怯儒而無法及時抓住愛情。然而，石黑一雄從來不單寫情感；他最常用的寫作策略若不是家國與私情糾結不清，就是以兒女私情喻家國運勢。在這本小說中，主角是一個權貴人士的管家，他一生的職志就是做好一名有尊嚴的管家。他所謂的有「尊嚴」其實就是向主人效其愚忠：在任何狀況下，不問原委使命必達。

他與主人的關係其實正隱喻了某種民眾對統治者的愚忠關係。人民把自己的命運完全交給英明的統治者，因為他們相信他是高貴而睿智的。他們所參與的大事，非小民所能理解，故小民只能在自己的崗位上服侍好這些權貴領袖，但不必過問他們明智的決定。

然而溫文儒雅的達令頓爵士，因好高騖遠而為納粹所惑，戰後身敗名裂鬱鬱而終。當總管再訪錯過的戀人，發覺這最後的期待只是一廂情願的想像，才面對了殘酷的真相：他這一生為堅持的「尊嚴」而犧牲愛情，落得只是笑話一則。因為，他了悟到，主人雖然務虛而犯了大錯，但畢竟是主人自己做的選擇，而他自己連選擇都沒有，糊里糊塗地就過了一生。

為避免管家的悲劇：面對高高在上專事務虛的統治者，人民不能忘了有選擇務實的權利。（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)