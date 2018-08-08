主視覺搶眼球 柯有膽丁有哏

2018年08月08日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

丁守中競選主視覺，結合螺絲丁與「丁」的形象，辨識度高。（王英豪攝）

姚文智推出「Yao爸的Togi週記 」，敘述三隻Togi到姚家的故事。（摘自姚文智翻台北）（王英豪攝）

台北市長選戰日趨白熱化，參選人近日陸續公布競選主視覺，在一切以勝選為考量的前提下，這些圖像是否符合「選戰美學」？能否為候選人贏得選票？專家認為，柯文哲敢挑戰代表國民黨的「K」字，有膽識及策略；丁守中以大巨蛋鬆脫的螺絲釘為發想，「有故事性」；至於姚文智至今未提出主視覺，漫畫「Yao爸的Togi週記 」，則只是話題應用，無法傳達競選概念，且令人看不懂。

姚未提出 漫畫沒有競選概念

曾以「翻轉台灣」系列作品聞名的設計師林國慶指出，這次柯文哲把過去被視為國民黨的標準字「K」再創造，成為自己的識別系統，膽識過人之外，也隱含著其中間路線及「謀取更多可能」的企圖。

亞洲大學視覺傳達設計系副教授游明龍指出，柯文哲的「K」字以其個人魅力為主概念，用簡潔的文字造形跟清新的色彩意象，有別於以往過於重視政黨概念的設計，以品牌的形式與閱讀者視覺溝通。

柯再創造 挑戰國民黨「K」

至於丁守中的「螺絲丁」，林國慶認為丁守中團隊以大巨蛋鬆脫的螺絲釘為發想，「有故事便有趣味性在」，且螺絲釘「鎖」的意含也與丁守中的「守」有諧音的趣味，容易聯想。

游明龍則表示，丁守中的視覺符號以暱稱「丁丁」加上競選概念「拴緊北市政」等素材，辨識度高，以T字加螺絲釘表現比較具象的符號，讓人一目了然，但與柯P的抽象符號相較，則感覺較傳統而現代感不足。

丁有故事 T字表「螺絲丁」

在顏色選擇上，游明龍認為丁守中的「T」色彩偏重，少了些親和力，但林國慶則指出，近年其實國、民兩黨的識別色多已「藍中夾綠、綠中夾藍」；柯P跨藍綠的「海洋色」或「天青色」、丁守中的「景泰藍」與姚文智「Yao爸」的螢光綠均是守基本盤的選擇，「是基本盤最大公約數的擴張」，唯「螢光綠相對是比較浮躁的，穩健性較低」。

游明龍指出，近年國際設計潮流更朝向動態圖像，以期在網路平台、社群上有更觸動人心的效果，他建議如螺絲釘結合鎖的動態、柯文哲的K可改成奔波忙於市場的兩腳，會更吸睛。

(中國時報)