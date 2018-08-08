LongStay知本 住30天萬元有找

2018年08月08日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東知本溫泉在陸客急凍後，飯店業者生意一落千丈，年金被砍後更是雪上加霜，為了搶救觀光「慘」業，當地多家溫泉飯店不約而同推出LongStay好康專案，其中高野飯店祭出「9999元長住1個月」，平均1人1天只要170元，網路上討論度最高，業者說，低價殺出，雖然沒賺錢，至少增加人氣。

陸客不來加上年金改革，知本溫泉飯店業者度小月，為了找回觀光人潮，包括高野大飯店、富野溫泉休閒會館、泓泉溫泉渡假村、金聯世紀渡假村等多家業者近日不約而同鎖定退休銀髮族，推出LongStay優惠專案，而且是「住愈久愈便宜」。

其中，高野飯店「9999長住1個月」，2人同行，包括使用飯店設備，每天泡湯及包含早餐，平均每人每天僅需170元，因為價格非常親民，又可慢遊台東，推出後備受矚目，業者說，9月訂房已20餘間，多數是退休銀髮族。

來自台北的林姓退休老師說，年金被砍後，本來旅遊計畫也縮水，業者推出9999元住1個月，比台北套房還便宜，實在是超划算，二話不說就訂了。他說，以前到台東只有走馬看花，這次帶著老婆30天住好、住滿，所以特別把機車運來，希望以深度旅遊方式，好好認識台東。

另外，富野溫泉休閒會館的5天4夜9388元、泓泉溫泉渡假村的7天6夜9999元、金聯世紀酒店的6天5夜19999元，及老爺酒店的7天6夜23400元等。

知本溫泉觀光發展促進協會理事長黃慶安表示，夏天雖是「泡湯」淡季，但相較往年暑假7、8成的住房率，今年僅剩3、4成，溫泉區街景格外淒涼；他說，熱氣球嘉年華雖然為台東帶來大量人潮，但知本溫泉區由於地理位置等因素，受惠有限，希望藉長住優惠專案吸引消費者，也帶動知本溫泉周邊商機。

(中國時報)