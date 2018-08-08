茄苳樹王公看醫生 畫家來寫生

2018年08月08日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

台大學者實測驗證、台灣第1高齡闊葉樹埔里鎮「茄苳樹王公 」，長期坐困廢墟與雜草間；里長、鄉親與藝文界疾呼搶救，去年底重見天日，最近又獲新北市金樹機構董事長張福源等熱心人士奧援，7日委由樹醫專家改善根系與生長環境，期盼幾個月後，呈現健康榮景。

「看到它能呼吸到自由空氣，既高興又欣慰！」家住茄苳腳，距老樹僅數百公尺的資深畫家王昌淳、沈政瑩、饒淑英等3人，及許民盛、鄧文淵、康翠敏等藝術界人士，上午8點起陸續抵達老樹外圍寫生描繪，記錄這一刻。

事實上埔里「茄苳腳」聚落名稱，就是源自這棵超級巨木。它是埔里歷史縮影，從漢人還沒遷來之前，到滿清、日據，見證整個埔里發展史。樹旁興南宮曾在1985年委請學者實測，樹高17公尺、胸圍12.3公尺、樹齡1229年；時過33年，現今實齡應為1262歲。

該樹在921地震後，外圍2面被建商落跑留下的未完工建物廢墟圍困；另兩邊則因屬私有地遭阻隔，鄉親長期無法親近。

去年底，老樹所在地同聲里里長周文棋接任興南宮主委，與許姓地主商量獲允諾接手代管並打開圍籬，讓它重見天日。他疾呼奔走獲得鄉親、藝文界支持，擬透過小額募款價購老樹基地。金樹機構張福源與張和燊等熱心人士，分別捐款25萬元及5萬元，拋磚引玉，並委請有「樹醫」之稱的中興大學副教授劉東啟幫忙救治。

(中國時報)