洪榮宏與父合作不是夢

2018年08月08日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

洪榮宏將在台北國際會議中心舉辦人生車站巡迴演唱會。

洪榮宏近期忙籌備「人生車站巡迴演唱會」，他表示父親節讓他特別思念2010年逝世的父親洪一峰，他日前抽空到位於萬里的洪一峰紀念館，跟父親說說話，他透露父親的〈我為你唱的一首歌〉對他有深刻意義，是他在10歲時跟父親合唱的第一首歌，因此計畫將在演唱會上，讓爸爸和自己小時候的原音重現，和父子跨時空合唱。

為了要讓40多年前的音檔原音重現，需要複雜的國外專業技術處理，除了要單擷取其歌聲音檔外，更要將歌曲中的音質修復，編曲也將重新製作，洪榮宏表示很享受此過程，彷彿是跟父親一起重新創作這首歌曲，完成了他一直想跟爸爸一起創作的心願。

童年伴父跑通告

回憶起與父親相處的點滴，洪榮宏從小接受父親的魔鬼音樂訓練，童年只有不斷的練唱、練琴，他也會跟父親一起跑通告，不過他小時候因時常請假，課業總是跟不上學校的進度，父親則會在後台幫他複習。

他說：「小時候雖然沒辦法與朋友玩樂，但是可以跟爸爸長時間的相處，讓弟妹們好羨慕，也是我最快樂的時期。」而他今（8日）則會與前妻陳施羽所生的3位兒女一起共進父親節大餐。洪榮宏「人生車站巡迴演唱會」將於9月15、16日在台北國際會議中心開唱，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富Life-ET。（相關新聞刊B2、B3）

(中國時報)