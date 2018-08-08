宋楚琳潰堤唱出思父情

宋楚琳新歌道盡思父之情。

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中國時報
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24歲歌壇新人宋楚琳，2015年在選秀節目《星光大道》獲亞軍亮眼成績後，沉澱3年，近日推出首支單曲〈藍色小貨車〉，娓娓唱出對已逝3年父親的思念，該曲創作靈感來自她的一場夢境，在夢裡，父親開著熟悉的藍色小貨車，帶著她在山間小路上奔馳，如同她小時候的回憶，幸福又滿足！

夢裡的宋楚琳看著遠方夕陽，意識到父親即將離開，忍不住哭了起來，父親安慰她說：「小寶貝別哭，我帶妳去妳想去的地方。」夢醒之後，宋楚琳用文字記錄在夢中與父親重逢的每個細節，因而誕生這首歌。錄音時，她唱到一度哽咽，強忍情緒才完成錄音，步出錄音室那一刻，宋楚琳心想應該是天上的父親保佑，才能順利完成工作。

MV遠赴香港拍攝

宋楚琳所屬的寰亞唱片十分重視她的首次出擊，儘管還是新人身分且只發單曲，公司仍以高規格打造，MV還跨海遠赴香港拍攝。

為了搭配歌詞「看著日出日落、經過一座又一座的山」，不僅首日搶拍日落及夜戲，中間休息不到2小時又出發拍日出，一連兩天滿滿的拍攝行程，宋楚琳精神奕奕完全不喊累，最後卻在山路開著藍色小貨車的橋段哭了，因她想起在夢境中與父親重逢的畫面，忍不住思念而情緒潰堤。〈藍色小貨車〉於今（8日）父親節在各大音樂數位平台上架。

(中國時報)

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