林柏叡新手爹 期待女兒喊爸

2018年08月08日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

林柏叡（左）和邱宇辰昨各自分享父親節心情。（粘耿豪攝）

電影版《鬥魚》昨在父親節前夕舉行茶敘，邀請片中父子馬如龍、邱宇辰和已為人父的演員李㼈、林柏叡共同出席，林柏叡去年才喜獲一女，首度過父親節，他表示9個月大的女兒雖還不會說話，但很期待她趕快學會叫爸爸，他一臉緊張地說：「很怕錯過那一刻！」即使女兒還不懂父親節的意義，他也會默默提醒：「會抱著她，告訴她今天是爸爸的節日！」

李㼈兒子則事先說：「8日是你生日喔！」他笑言8日其實是兒子生日，兒子故意機伶提醒「重要節日」，他也早已答應兒子，表現好就送掌上型電玩，還會一起吃帝王蟹大餐慶祝，期待兒子表示心意嗎？他表示要求不多：「有收到手工禮物就很開心！」

馬如龍解圍李王羅

邱宇辰（毛弟）在片中飾演馬如龍兒子，2人第一場戲的氣氛就劍拔弩張，邱宇辰至今對馬如龍在戲裡痛罵他「不成材」印象深刻，他回想起小時候曾說謊，趁吃飯時間偷跑去網咖打電動，結果被爸爸發現後，用皮帶狠抽一頓。因父親近期在內地工作，邱宇辰過往總是和哥哥邱勝翊（王子）合送禮物，此次只能先透過視訊說父親節快樂。

馬如龍和李㼈第二度合作演出，馬如龍原猶豫是否演出，得知有他就一口答應，李打趣說：「我們私下比較密切。」馬如龍透露，李曾在酒後和朋友惹出風波，一度遭90人包圍，最後靠馬如龍一句話：「不要動他！」李才從險境中脫困。該片17日全台上映。

(中國時報)