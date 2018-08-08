林柏叡新手爹 期待女兒喊爸

李㼈（左）和馬如龍有多年交情，終於再度合作。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
林柏叡（左）和邱宇辰昨各自分享父親節心情。（粘耿豪攝）

電影版《鬥魚》昨在父親節前夕舉行茶敘，邀請片中父子馬如龍、邱宇辰和已為人父的演員李㼈、林柏叡共同出席，林柏叡去年才喜獲一女，首度過父親節，他表示9個月大的女兒雖還不會說話，但很期待她趕快學會叫爸爸，他一臉緊張地說：「很怕錯過那一刻！」即使女兒還不懂父親節的意義，他也會默默提醒：「會抱著她，告訴她今天是爸爸的節日！」

李㼈兒子則事先說：「8日是你生日喔！」他笑言8日其實是兒子生日，兒子故意機伶提醒「重要節日」，他也早已答應兒子，表現好就送掌上型電玩，還會一起吃帝王蟹大餐慶祝，期待兒子表示心意嗎？他表示要求不多：「有收到手工禮物就很開心！」

馬如龍解圍李王羅

邱宇辰（毛弟）在片中飾演馬如龍兒子，2人第一場戲的氣氛就劍拔弩張，邱宇辰至今對馬如龍在戲裡痛罵他「不成材」印象深刻，他回想起小時候曾說謊，趁吃飯時間偷跑去網咖打電動，結果被爸爸發現後，用皮帶狠抽一頓。因父親近期在內地工作，邱宇辰過往總是和哥哥邱勝翊（王子）合送禮物，此次只能先透過視訊說父親節快樂。

馬如龍和李㼈第二度合作演出，馬如龍原猶豫是否演出，得知有他就一口答應，李打趣說：「我們私下比較密切。」馬如龍透露，李曾在酒後和朋友惹出風波，一度遭90人包圍，最後靠馬如龍一句話：「不要動他！」李才從險境中脫困。該片17日全台上映。

(中國時報)

宋楚琳潰堤唱出思父情 焦恩俊選婿門檻比他帥

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。