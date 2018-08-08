陳盈駿不捨爸媽跨海思兒

2018年08月08日 04:11 中國時報 李弘斌 專訪

陳盈駿（左）去年代表中華隊，參賽台北世大運。（資料照片）

第二屆旺旺孝親獎

獨立是每個男孩蛻變為男人的必經之路，若不是高中畢業毅然到美國念大學，或許不會有今天代表中華男籃隊長，出征印尼雅加達巨港亞運的陳盈駿。但令他最過意不去的是，要讓爸媽隔著太平洋思念這個隻身到美國念書、打球的囝仔，陳盈駿說：「讓爸媽生氣當然很多，畢竟小時候做了很多無厘頭的事情。但真要說難過的話，之前要去美國求學、打球，這段時間父母很不捨，讓他們難過可能是這件事情吧。」

陳盈駿目前效力於中國大陸CBA職籃廣州龍獅隊，年僅25歲的他，不僅是最被期待的新生代控球後衛，也被賦予中華隊隊長的重任。他在台灣高中畢業後，先到美國念高中適應，隔年再進貝爾蒙特修道院大學打球，「父母親一開始心情非常憂鬱，不知道我有沒有能力適應，非常擔心。所以我每天都會打電話給他們，當初去還每天視訊。」

最愛家人現場打氣

飛美國是一大筆開銷，加上語言關係，家人要來看他並不容易，結果大四那年，爸媽省吃儉用卻還是來了，「那時他們來，我剛好在球季中，從比賽前幾天就非常亢奮，那2、3場球賽都表現得不錯。」家人大老遠跑來，陳盈駿自己也特別想表現，「從小到大，我都會偷偷看他們的位置在哪裡，有時候跟他們揮個手、比個動作。」

陳盈駿去年9月榮膺CBA選秀狀元，與家人的距離也從太平洋縮短為台灣海峽。最近雖隨中華隊赴澳洲移訓，幸好7日回台剛好能趕上父親節，陳盈駿說：「回苗栗全家吃飯是一定要的，至於禮物還有時間，再讓我想一下吧！」

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(中國時報)