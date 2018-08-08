河正宇當閻羅王自比全智賢

河正宇（左起）、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭、金容華來台宣傳第2天。

友善列印
中國時報
報導
河正宇（左）自認若留長髮扮成李政宰（右）飾演的閻羅大王，畫面應該會很有趣。

河正宇在電影《與神同行：最終審判》中飾演陰間使者隊長「江林公子」，他7日分享，若能換角色演出，最想當李政宰飾演的「閻羅大王」，笑說：「如果演閻羅王可以留長頭髮，感覺挺有趣，我覺得自己會長得很像全智賢，應該很漂亮。」金東旭在片中飾演「金秀鴻」，他則想試演馬東石的「成造神」，「很羨慕他的體格，可以吃跟運動。」

片中河正宇飾演的江林，是唯一有記憶的陰間使者，心裡深藏祕密及後悔，帶著祕密跟其他兩位使者一起出任務，問他現實中有沒有什麼小祕密可以分享？他答：「有很多，但都是別人的祕密。」他自認個性爽快，沒有什麼值得後悔的大事，「只有瑣碎的小事會反悔，買錯衣服之類的，真的大事情選錯就算了。」金東旭表示自己跟河正宇一樣，心態就是大事隨他去。

金東旭被背叛難諒解

金東旭演出的「金秀鴻」在第1集遭朋友背叛，若真的遭到背叛，是否會原諒對方？他搔搔頭說：「現實生活中遭背叛的話，選擇原諒真的不容易，我本人還沒受到這麼嚴重的背叛，自己也在思考能否原諒的問題。」

河正宇分享自己對續集印象最深的畫面，「劇情最後的場面感情最澎湃，但就單一場景的話，是在電影一開始，那幕只有我一個人的鏡頭。」

(中國時報)

盧廣仲低潮 靠助人解心病 導演金容華刪角色留住精神

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。