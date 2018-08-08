河正宇當閻羅王自比全智賢

2018年08月08日 04:11 中國時報 李承陽 報導

河正宇（左）自認若留長髮扮成李政宰（右）飾演的閻羅大王，畫面應該會很有趣。

河正宇在電影《與神同行：最終審判》中飾演陰間使者隊長「江林公子」，他7日分享，若能換角色演出，最想當李政宰飾演的「閻羅大王」，笑說：「如果演閻羅王可以留長頭髮，感覺挺有趣，我覺得自己會長得很像全智賢，應該很漂亮。」金東旭在片中飾演「金秀鴻」，他則想試演馬東石的「成造神」，「很羨慕他的體格，可以吃跟運動。」

片中河正宇飾演的江林，是唯一有記憶的陰間使者，心裡深藏祕密及後悔，帶著祕密跟其他兩位使者一起出任務，問他現實中有沒有什麼小祕密可以分享？他答：「有很多，但都是別人的祕密。」他自認個性爽快，沒有什麼值得後悔的大事，「只有瑣碎的小事會反悔，買錯衣服之類的，真的大事情選錯就算了。」金東旭表示自己跟河正宇一樣，心態就是大事隨他去。

金東旭被背叛難諒解

金東旭演出的「金秀鴻」在第1集遭朋友背叛，若真的遭到背叛，是否會原諒對方？他搔搔頭說：「現實生活中遭背叛的話，選擇原諒真的不容易，我本人還沒受到這麼嚴重的背叛，自己也在思考能否原諒的問題。」

河正宇分享自己對續集印象最深的畫面，「劇情最後的場面感情最澎湃，但就單一場景的話，是在電影一開始，那幕只有我一個人的鏡頭。」

(中國時報)