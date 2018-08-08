導演金容華刪角色留住精神

2018年08月08日 04:11 中國時報 報導溫博鈞、陳玟錦（靜宜大學實習生）

人氣韓片《與神同行：最終審判》將於明日在台上映，導演金容華與台灣王牌監製葉如芬7日出席在台北舉行的「台韓電影經驗交流：與神同行之旅」專題講座，分享跨國合作經驗與製片辛苦歷程，吸引近200名影迷參與。

《與神同行》改編自韓國同名網路漫畫，金容華僅費時1個月就完成劇本，對於IP改編，金容華表示電影只有2個小時，漫畫看完可能要10小時，因此必須刪減內容，就連角色都須視必要性刪減或轉化，《與神同行》原著中的人氣律師陳季函，被「合併」到江林公子身上，對此，金容華舉大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的話：「最重要的東西不一定要保留下來，就算拿走，精神還是會存在。」告訴大家要捨得刪角色。

《與神同行》同時製作上下兩集，金容華說好處是可以節省預算，演員的時間也比較好安排，此法為劇組省下100億韓幣（約2億7000萬台幣），但如果第一部賣不好就糟糕了，所幸兩部都順利上映。

金容華本身經營特效公司，他說：「一樣的東西給美國做需要5萬美金，韓國做可能只需要1萬美金。」自認CP值高，也積極尋求國際合作，葉如芬則回：「台灣電影特效也不錯，我覺得台灣8000美金就做得到了，歡迎來台灣做特效。」

提到未來有沒有合作可能，金容華說，大學時期很喜歡侯孝賢導演的作品，而且亞洲圈文化相近，很適合合作。葉如芬表示跨國合作除了分散風險，區域合作也能募得更多資金，拓展市場，她希望台灣人多支持台灣電影，「當你支持，他們才能成長茁壯，我們才更有機會跟其他國家的導演坐著談，我們並不輸他們。」

(中國時報)