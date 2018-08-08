2018年08月08日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

M/G TASAKI WOVEN珍珠黃K金耳環，14萬6000元。（TASAKI提供）

M/G TASAKI GRAIN珍珠黃K金戒指，13萬1000元。（TASAKI提供）

M/G TASAKI GRAIN珍珠黃K金指間戒，37萬9000元。（TASAKI提供）

M/G TASAKI WOVEN珍珠黃K金項鍊，7萬3900元。（TASAKI提供）

劉奕兒（右）、項婕如這對同門師姊妹，藉著最萌身高差，上演「保護者」與「被保護者」的逗趣戲碼，劉奕兒戴M/G TASAKI WOVEN珍珠黃K金雙指戒17萬5000元、ARLEQUIN珍珠黃K金戒指4萬7000元，項婕如戴M/G TASAKI GRAIN珍珠黃K金項鍊45萬7000元、GRAIN黃K金耳環14萬6000元、FLAPPED珍珠黃K金戒指9萬4600元，搭配PENNYBLACK、MAX & Co.服飾。（JOJ PHOTO攝）

劉奕兒、項婕如這組同門師姊妹，在即將上映的電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》中，分別飾演擁有敵對關係的男主角姊姊和戀人角色。現實生活中，兩人也因戲產生不一般的「情愫」，劉奕兒透露初遇項婕如時，就已把她認定是「全世界最可愛的女孩」，笑說看到她會令自己「男性賀爾蒙增加」，還有想要保護她的慾望，堪稱「男友力」十足。

13公分最萌身高差

才19歲的項婕如，則是大方對劉奕兒戲中火辣性感的二姊形象表白，直說：「就是喜歡那個跩跩的樣子。」自稱私下正義感很強的她，形容自己內心也住著一個小男孩，更有曾為阻擋變態挺身而出的英勇事蹟，但有時仍會想要有被保護的感覺，直呼：「超想要有姊姊的。」

拍攝大片時，雙人組更藉著13公分最萌身高差，順理成章擺出「保護者」與「被保護者」姿態，且不時「脫韁」露出可愛表情，逗得拍攝現場笑聲不斷，凸顯姊妹檔淘氣的一面。而身上佩戴的M/G TASAKI系列珠寶，似承襲兩人無限玩心精神，由品牌首席設計師Melanie Georgacopoulos操刀，將圓潤珍珠搭配黃K金打造的麥穗、絲線等造型，變幻出多種具摩登感的現代風格。

(中國時報)