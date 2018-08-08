超市慶中元 最低5折

2018年08月08日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

全聯首度與小林煎餅合作限定款福利熊瓦煎燒，共有4種福利熊表情，99g、69元。（全聯提供）

全聯華元真魷味福氣箱/紅燒口味，福利熊包裝，29gx12入，89元。（全聯提供）

頂好旺旺慶讚中元五拜有保庇箱599g，179元。（頂好提供）

美廉社「乖乖好運箱」，市價120元、特價89元，7.5折。（美廉社提供）

超市迎接25日中元節，零食、飲料、罐頭、泡麵等熱銷商品最低近5折，除對準公司行號團購，也趁暑假搶攻年輕族群。全聯「中元感恩月」是年度最大檔，全店買一送一起，超過3000件商品挑戰全聯全年最低價，首次推出全店單筆每滿400元抽Gogoro 2 Plus，3日起至30日業績預估再破百億元，可較去年成長兩位數。

全聯消費滿額抽Gogoro

全聯飲料、罐頭、麵製品、休閒食品在中元節成長力道最強，首次打破傳統，把個人清潔、口腔清潔、保健/面膜、寵物食品、麵包、啤酒6項非典型祭拜品加入優惠；期間瑞仕鑽石鍋全店集印花活動加碼送，在單筆每滿200元送1枚印花外，買《生活誌》品牌月商品單筆任選滿400元送4枚，10日至26日單筆滿800元送8枚。粉絲日增的福利熊，推出限量授權飲料、罐頭、泡麵、餅乾逾40項，吸引年輕族群；22至24日營業時間延長至24時，讓忙碌上班族便於採買。

頂好在25日前有豪華包、澎湃包、經典包、小資包4款組合包預購，綜合泡麵、餅乾、飲料、調味料、油、米等乾貨類，價位388至988元，每組最多省265元；旺旺、樂事、百事樂多等40款乾貨、零嘴及罐頭打7折；9日至21日單筆滿300送100抵用券。

美廉社祭出里民優惠

美廉社上月25日起針對小家庭推出中元澎湃禮盒預購，涵蓋米、醬油、罐頭、零食等；15日至9月10日千支商品最低4.9折、指定米類買一送一，罐頭、飲料、泡麵等200項商品成箱大宗訂購可再享團購優惠價，特定品項滿百折十或加贈點數；27日前每周一加碼送「里民優惠」再享結帳9.5折，今年活動多元可望帶動業績增2成。

(中國時報)