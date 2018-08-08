野獸系單品 討好騷包老爸

2018年08月08日 04:11 中國時報 陳張眾 、 吳娮翎 報導

HERMES愛馬仕Awooooo圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，100x100公分，2萬6300元。（愛馬仕提供）

CALVIN KLEIN UNDERWEAR SS圓領T恤，2380元。（CALVIN KLEIN UNDERWEAR提供，Printed Artwork: Andy Warhol,Torso, 1977 c/R/™ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,Inc.）

Paul Smith Hello You男性淡香水50ml、1700元，100ml、2120元 。（Paul Smith提供）

寶格麗城市森林男性淡香精找來演員Nick Bateman擔綱代言。（寶格麗提供）

父親節是子女開啟嚴父心中騷包的好時機，時尚品牌備好各種「野獸系」單品，直達老爸們的內心小劇場；寶格麗「城市森林男性淡香精」找來演員Nick Bateman代言，拍攝系列性感形象照，Paul Smith、嬌蘭也都祭出男香搶市，讓爸爸更有男人味。

GUCCI以代表拿破崙、歐洲貴族的蜜蜂圖騰做為靈感，讓象徵忠誠與不朽的印記，在黑色皮革皮件上點綴出華麗感官；HERMES愛馬仕打造昂首嚎叫的黑狼圖騰，取名「Awooooo」，更添生動趣味；CALVIN KLEIN UNDERWEAR將普普大師安迪沃荷的大膽攝影快照運用在內衣系列，散發十足性感。

寶格麗調香大師Alberto Morillas精選絲柏樹、香根草、雪松木強烈濃郁的木質香調，為新款香氛注入極強大的能量；Paul Smith全新男香Hello You!展現品牌調皮有趣的個性；嬌蘭從男性觀點書寫香氛故事，以絕對強烈的性感餘韻進一步探索現代男性的化身，推出IDEALMAN Intense醇烈男性淡香精，展現辛辣木調的東方香氣。

(中國時報)