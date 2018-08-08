SUBARU Forester大改款 征服惡路更強悍

第五代SUBARU Forester採SGP全球模組化底盤，能大幅降低車輛行駛過程中的振動與側傾，SAWD對稱式全時四輪驅動系統則提供最大的穩定與控制性。（陳大任攝）

友善列印
中國時報
報導
1.多功能方向盤3點鐘位置可設定ACC主動式定速巡航控制系統。（陳大任攝）
2.全新X-Mode控鈕可變換不同模式，輕鬆征服泥濘、雪地、溼滑路況。（陳大任攝）
3.All-New Forester具備SUV優異的高坐姿駕駛視野。（陳大任攝）
4.電動尾門啟閉速度較前代縮短4.2秒，新增一鍵關閉尾門並全車上鎖功能。（陳大任攝）

SUBARU Forester以續航力佳、長途駕駛可靠安全為訴求，自1997年發表至今已歷經四代。在亞洲8國擁有SUBARU獨家代理權的意美汽車集團，昨（7日）選在台中舉辦國際發表會，第五代Forester正式亮相，由於採用全新Subaru Global Platform（SGP）全球模組化底盤，大幅降低行駛時的振動與側傾，提供車主更佳駕馭樂趣。

台灣意美汽車表示，去年Forester銷售3200台，今年預期將因新車效應帶動買氣，全年目標為4500台，成長45%。All-New Forester共有2.0i-L、2.0i-L EyeSight、2.0i-S、2.0i-S EyeSight等4款，售價分別為103、109.8、109.8、119.8萬元。對照過去銷售經驗，業者預估EyeSight車款銷量可望占到7成，高階版i-S車系更占有6成銷量。

業者表示，為了賦予All-New Forester強大的越野性能，在粗獷霸氣的外型設計下，底盤維持220mm最低離地高度，i-S等級以上更在行李架增添利於繩索固定的孔洞，提供更完整的載運機能。內裝質感提升巧妙之處，就是改以電子煞車裝置取代傳統設計，讓中央扶手位置擁有更充裕的空間。

發表會後即在台中麗寶賽車場舉辦國際媒體試駕，可同時比較Forester前後兩代車型與競品之間的差異。記者試駕後即可感受到第五代提升的幅度有如脫胎換骨，尤其在越野場地都能一一克服高低落差、斜坡、泥路及河床卵石的考驗。台灣意美汽車預告將於9月14至16日，在台北南港展館外停車場舉辦大型消費者體驗活動。

(中國時報)

野獸系單品 討好騷包老爸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。