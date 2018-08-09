2018年08月09日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

雙北本土登革熱延燒1個月，8日再增2例，如果這波疫情「煞不住」，恐變成「政治疫情」，衝擊年底選戰。圖為新莊沿街噴藥滅蚊。（本報資料照片）

衛福部疾病管制署8日公布雙北各新增1例本土登革熱病例，使得今年以來國內累積12例登革熱病例、雙北即包辦11例，由於新北防蚊作戰已超過一般2周的有效防治期限，下周再有新病例，將會列入「疫情失控」等級，疾管署緊急徵調全台專家展開防治作業，因為這不分藍綠亂叮的花腳蚊，恐釀成政治風暴，甚至讓年底選情一夕翻盤。

疫情北多南少 新莊連爆9例

昨天雙北新增的登革熱個案分別為台北市內湖區20多歲女性與新北市新莊區建安里60多歲男性，2例個案分別在7月28日及8月5日起陸續出現症狀後就醫，經通報檢驗確診；今年7月以來國內登革熱病例為新北市9例、台北市2例與高雄市1例，顛覆以往「南多北少」的現象。

台北市個案感染病毒型別為第一型，與柬埔寨境外移入病毒株序列最接近，個案潛伏期間活動地以內湖區、新北市汐止區為主，由於這兩區今年沒有登革熱病例，目前個案住院治療中。疾管署副署長羅一鈞表示，感染登革熱嚴重者甚至會死亡。

昨天另外1例新北市的新增個案曾在潛伏期間常至爆發群聚感染的新北新莊區瓊林里的菜園種菜，而且感染病毒型別為第二型，研判與瓊林里的群聚相關，目前個案居家隔離中。

現在比較嚴重的是雙北的疫情都在持續擴散中，台北市文山區、內湖區各1例，兩者地緣相近；新北市新莊區群聚感染的9例從瓊林里的1個國中生感染開始蔓延，往北擴散到人口密集的興漢里、再往南發展到住宅林立的建安里，現在還看不到停止的跡象。

潛伏期約2周 下星期是關鍵

俗稱「花腳蚊」的白線斑蚊讓雙北的疫情恐將成為炒作市長選舉的議題，台北市是近2年再度出現登革熱；而新北市累積9例創下3年來新高紀錄，新北市在2015年因為南部疫情大爆發而出現87例、2016年沒有病例、去年在鶯歌區有6例，今年集中在新莊區的群聚讓新北蟬聯疫情2連霸。

疾管署設小組 防治將成焦點

新北市防蚊作戰1個月，已經超過一般2周的有效防治期限，下周如果再有新病例，將會列入「疫情失控」等級，疾管署多次呼籲新北市拿出公權力，但直到現在還是開出「勸導單」，未施展鐵腕滅「蚊」止「血」。但新北市衛生局長林奇宏指出，截至目前為止，瓊林地區已開出26張「舉發單」。

疾管署昨天緊急徵調全台北、中、南、東各區管制中心及相關業務單位20多人組成應變工作小組，展開防治大作戰！疾管署署長周志浩表示，對抗登革熱「不分中央地方」、「不分平日假日」，此舉不啻給了雙北，尤其是新北市敲響一記警鐘，更可防止登革熱成為年底選舉各政黨間攻防的焦點！

(中國時報)