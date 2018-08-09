民進黨9月起開鍘 退黨除籍二選一

民進黨為鞏固年底選戰，將在9月1日起針對違紀黨員，從北到南全面開鍘，友柯派首當其衝。圖為2014年時參選議員的民進黨高嘉瑜（右）與競選台北市長的無黨籍柯文哲（左）同台拉票。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智選情低迷，黨內出現靠向現任市長柯文哲的「友柯」人士，民進黨決定清理門戶，副祕書長徐佳青表示，9合1選舉在8月27日開放登記到31日截止，9月1日起從北到南，全台盤點違反黨紀的人；若有人要為柯文哲助選，就要做個選擇，「第一退黨，要不然被開除黨籍」。

民進黨已提名姚文智參選台北市長，仍有綠營議員、里長力挺柯，北市里長邱碧珠因公開挺柯文哲，遭民進黨台北市黨部決議不提名；姚文智辦公室發言人洪立齊更點名友柯的北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應考慮退黨。民進黨因挺不挺柯，引發黨內爭議。

柯綠曖昧 北市選情不振

對於洪立齊所說，徐佳青昨天在電視政論節目中指出，如果洪立齊講的，真是姚文智的意見，內部的確要開會討論。主持人追問，就他了解這件事是上面授意。徐佳青表示，她無從判斷，但這件事應該是黨務系統處理。

談到高嘉瑜，主持人問，「所以高嘉瑜這樣是OK嗎？不用處分？」徐佳青表示，做為一個黨提名的候選人，這樣做是有點讓人遺憾，「讓人覺得在這過程中，你是不是只想要選票，不管你的黨要不要團結一致？在社會形象上是沒有加分的。」

徐佳青再被問到，如何處理挺柯的民進黨籍台北市民政局長藍世聰？徐佳青說，「藍世聰要嘛退黨，要嘛就是被我們開除，只有兩條路中的一條。」

被問到何時處理？徐佳青表示，選舉登記從8月27日到8月31日，9月1日後登記完成了，民進黨會從南到北進行盤點，所有違反黨紀的人，將開始處理。

台北市副市長陳景峻，也是民進黨籍，徐佳青說，相同原則，自9月1日開始，柯文哲登記且被認可為台北市長候選人，「他們選擇去幫他助選，就要做一種選擇，第一退黨要不然被開除黨籍，就是二選一。」

陳景峻、藍世聰 被點名

徐佳青另接受訪問時進一步說明，藍世聰要公開在選舉活動站台，才有選擇退黨或開除的問題，若只是做市政服務，就沒有這個問題。若北市議員候選人高嘉瑜公開講柯文哲好話，民進黨會怎樣處理？徐表示，「如果她評論柯文哲施政，我們沒有什麼好說，即便黨員也有言論自由。這都沒到開除黨籍問題。」

柯文哲昨表示，其實不管里長還是高嘉瑜，都還是民進黨支持者，總統、立委、里長選舉仍支持民進黨，不應為了個人或派系利益，搞到整個民進黨被拖下水、綁架整個黨的利益，連國家都被影響。

(中國時報)

登革熱恐失控 蔡友友當台杉門神 藍委舉發

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。