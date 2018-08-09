民進黨9月起開鍘 退黨除籍二選一

2018年08月09日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 張潼 、 陳燕珩 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智選情低迷，黨內出現靠向現任市長柯文哲的「友柯」人士，民進黨決定清理門戶，副祕書長徐佳青表示，9合1選舉在8月27日開放登記到31日截止，9月1日起從北到南，全台盤點違反黨紀的人；若有人要為柯文哲助選，就要做個選擇，「第一退黨，要不然被開除黨籍」。

民進黨已提名姚文智參選台北市長，仍有綠營議員、里長力挺柯，北市里長邱碧珠因公開挺柯文哲，遭民進黨台北市黨部決議不提名；姚文智辦公室發言人洪立齊更點名友柯的北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應考慮退黨。民進黨因挺不挺柯，引發黨內爭議。

柯綠曖昧 北市選情不振

對於洪立齊所說，徐佳青昨天在電視政論節目中指出，如果洪立齊講的，真是姚文智的意見，內部的確要開會討論。主持人追問，就他了解這件事是上面授意。徐佳青表示，她無從判斷，但這件事應該是黨務系統處理。

談到高嘉瑜，主持人問，「所以高嘉瑜這樣是OK嗎？不用處分？」徐佳青表示，做為一個黨提名的候選人，這樣做是有點讓人遺憾，「讓人覺得在這過程中，你是不是只想要選票，不管你的黨要不要團結一致？在社會形象上是沒有加分的。」

徐佳青再被問到，如何處理挺柯的民進黨籍台北市民政局長藍世聰？徐佳青說，「藍世聰要嘛退黨，要嘛就是被我們開除，只有兩條路中的一條。」

被問到何時處理？徐佳青表示，選舉登記從8月27日到8月31日，9月1日後登記完成了，民進黨會從南到北進行盤點，所有違反黨紀的人，將開始處理。

台北市副市長陳景峻，也是民進黨籍，徐佳青說，相同原則，自9月1日開始，柯文哲登記且被認可為台北市長候選人，「他們選擇去幫他助選，就要做一種選擇，第一退黨要不然被開除黨籍，就是二選一。」

陳景峻、藍世聰 被點名

徐佳青另接受訪問時進一步說明，藍世聰要公開在選舉活動站台，才有選擇退黨或開除的問題，若只是做市政服務，就沒有這個問題。若北市議員候選人高嘉瑜公開講柯文哲好話，民進黨會怎樣處理？徐表示，「如果她評論柯文哲施政，我們沒有什麼好說，即便黨員也有言論自由。這都沒到開除黨籍問題。」

柯文哲昨表示，其實不管里長還是高嘉瑜，都還是民進黨支持者，總統、立委、里長選舉仍支持民進黨，不應為了個人或派系利益，搞到整個民進黨被拖下水、綁架整個黨的利益，連國家都被影響。

(中國時報)