蔡友友當台杉門神 藍委舉發

2018年08月09日 04:10 中國時報 洪凱音 ／綜合報導 楊佳穎、／綜合報導

台杉投資管理委員會成員，但其中，楊育民、何美玥及張鴻仁則是過去「宇昌案」要角。（本報資料照片）

台杉投資管理委員會成員

藍委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆踢爆台杉投資管理顧問公司疑似「假民營、真搬錢」，昨再開記者會，質疑台杉聘用「蔡友友們」充當門神，在國發會主導下運用影響力向多家泛公股銀行「吸金」。曾銘宗等人隨後具狀赴監院，對國發會、金管會及泛公股銀行董事長等違法失職事件提出舉發，要求監委盡速調查。

宇昌案3要角任委員

曾銘宗指出，台杉投資管理委員會7位委員中，除眾達合夥律師黃日燦外，6位是「蔡友友」，包括前副閣揆吳榮義、高雄銀行獨董林文淵、府國策顧問邱俊邦、何美玥、行政院生技諮詢委員會委員楊育民、台灣研發型生技新藥發展協會副理事長張鴻仁等，後3位更是「宇昌案」要角，「全民把105億交給他們投資，安心嗎？」

曾銘宗嘲諷說，台杉生技資本額僅50萬，若自己與費鴻泰、賴士葆比照台杉出資50萬成立「蕃薯一號」並募資，「請問國發會要不要投資？金管會要不要核准？所有泛公股會不會投資？」

批台杉是綠附隨組織

費鴻泰批過去有鐽震案、宇昌案，如今宇昌案3要角又出現，操作台杉基金模式也與當初鐽震案幾乎一樣；而相關銀行董事長也沒一位有肩膀，上面怎交代就怎做，「非常可惡、可恥」。

藍委曾點名台杉投資經理邱南璋疑為台日關係協會會長邱義仁之子；費鴻泰酸，邱南璋一直不敢跟大家說明父親是誰，遇上父親節，父子總要互相打電話、相認吧！

賴士葆說，民進黨另類黨產已形成。台杉像黑店，要給錢卻不能問怎麼使用，「奇怪了！國家出錢，只能給錢不能看合約，這不是黑店什麼才是黑店？」他說，台杉就是民進黨的附隨組織。

預告募集第3檔基金

金融業者坦言，台杉水牛二號是高報酬、也具高風險，預估長期投資年化報酬率可達5％、6％，明顯高於債券、固定收益平均3％表現，但投資期過長，一個轉折也可能讓投資化為烏有。

金融業者說，當初投資水牛二號主要是有政府投資做後盾、又有台杉投顧做管理，而生技產業是5加2政府積極扶植產業，加上金融機構較缺5年以上長期投資的資金布局，才參與合夥案。

台杉已向金融業者預告將募集第3檔基金，是否影響參與意願？金融主管表示，要看投資產業前景、組合內容等，畢竟投資是在商言商，要向股東負責。

(中國時報)