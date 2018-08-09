規避民意監督 執政黨難服眾

2018年08月09日 04:10 中國時報 楊佳穎

當黨產會清算國民黨黨產時，聲稱沒黨產的民進黨，經股權設計，以來自納稅人口袋的錢，成立台杉投資管理顧問公司，卻不受民意監督，這是否也是悄悄搞黨營事業？

民進黨過去操作鐽震案、宇昌案，前者因索求金額太大，國防部不敢給，全案因而曝光；而後者，老百姓未必理解民進黨發展生技業的苦心，但一聽到宇昌案複雜政商人脈，直覺就是觀感欠佳，這也是為何政黨應以高道德標準，做好利益迴避的道理。

藍委踢爆台杉案迄今，其實並無確切事證顯示台杉案有弊端，唯一令人質疑的是，規避民意監督。證諸歷史，政府自以為可為所欲為的壞事，都從這點開始。

台杉主要推手是行政院國發基金，但國發基金出資5000萬元，占股39.68％，另一股東台銀，持股僅0.8％，最大股東為工研院下「創新工業技術移轉股份有限公司」，出資7500萬元，持股59.52％，看起來是民營公司，但三大股東資金都來自納稅人，實際是公營。如此股權設計，明顯就是為規避民意監督。何況這只是第一步，由政府投資成立的台杉，再轉投資、成立創投基金，再召集公營行庫掏錢投入，全是民脂民膏，有何理由不讓民意監督？

我們希望生技產業在台生根發展，但政府鑽營法令縫隙，遮遮掩掩，所用之人又都是綠營熟面孔，藍委踢爆至今，亦不見國發會、金管會有所說明，大眾疑問彷彿如風吹無痕。台杉案才剛起步，卻因政府機關的傲慢顢頇，而蒙上陰影。

民進黨完全執政後，在立院強勢透過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，以轉型正義名義追繳國民黨產，但蔡政府卻放任成立的生技投資公司規避立院監督，再怎說，沒道理也難服眾。

政壇最令人詬病的就是利益交換、私相授受，如今社會強調民主自決、公開透明，若執政黨不願面對檢驗，年底選戰總會讓民心浮上檯面。

(中國時報)