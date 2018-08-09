張鴻仁生技界影響大 藍憂自肥

友善列印
中國時報
楊佳穎、／台北報導

國民黨團書記長曾銘宗指出，列名台杉投資管理委員會成員的台灣研發型生技新藥發展協會副理事長張鴻仁，身兼11家生技、醫藥、科技公司董事，在生技界有重要影響力，而台杉又以生技業為投資對象，如此背景恐引發「自肥」質疑。

張鴻仁是健保局前總經理，也曾任衛生署副署長，哈佛大學公衛碩士畢業，專業雖受肯定，但兼職甚多。陽明大學校長遴選時，遴委會召集人張鴻仁和校長當選人郭旭崧都是生醫公司董事，未做好利益迴避，卻獲教部聘任。

曾銘宗指出，張鴻仁是過去「宇昌案」要角，目前現任或兼任生技公司要職高達11家，過去也出任11家生技藥廠董事，若投資時剛好擔任審議委員，105億元是否投入與他有關聯公司，誰敢保證客觀、專業？

國民黨立委陳宜民指出，張鴻仁同時兼任10幾家生技和創投公司職務，甚至擔任董事長，且這些公司不少都是上市櫃，如未來台杉投資張鴻仁相關的生技公司，就有利益迴避問題。

陳宜民說，生技產業因回收時間長，投資眼光須精準，一旦投資錯誤，損失的不只公司，還會令整個產業蒙上陰影，宇昌案、浩鼎案均如此。張鴻仁身為台衫董事之一，同時又是多家生技公司董事，應做到利益迴避，否則對出資公股銀行、納稅人的錢難以交代。

陳宜民指出，從現有資料可看到，台杉幾個董事會成員，包括張鴻仁在內，跟宇昌案都很雷同，而現在要做的水牛一、二號創投合夥案是物聯網和生技製藥，讓人聯想是否有特定投資案，牽涉黨政利害關係。

(中國時報)

規避民意監督 執政黨難服眾 台亞基金會開幕 新南向國不捧場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。