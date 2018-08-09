張鴻仁生技界影響大 藍憂自肥

2018年08月09日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

國民黨團書記長曾銘宗指出，列名台杉投資管理委員會成員的台灣研發型生技新藥發展協會副理事長張鴻仁，身兼11家生技、醫藥、科技公司董事，在生技界有重要影響力，而台杉又以生技業為投資對象，如此背景恐引發「自肥」質疑。

張鴻仁是健保局前總經理，也曾任衛生署副署長，哈佛大學公衛碩士畢業，專業雖受肯定，但兼職甚多。陽明大學校長遴選時，遴委會召集人張鴻仁和校長當選人郭旭崧都是生醫公司董事，未做好利益迴避，卻獲教部聘任。

曾銘宗指出，張鴻仁是過去「宇昌案」要角，目前現任或兼任生技公司要職高達11家，過去也出任11家生技藥廠董事，若投資時剛好擔任審議委員，105億元是否投入與他有關聯公司，誰敢保證客觀、專業？

國民黨立委陳宜民指出，張鴻仁同時兼任10幾家生技和創投公司職務，甚至擔任董事長，且這些公司不少都是上市櫃，如未來台杉投資張鴻仁相關的生技公司，就有利益迴避問題。

陳宜民說，生技產業因回收時間長，投資眼光須精準，一旦投資錯誤，損失的不只公司，還會令整個產業蒙上陰影，宇昌案、浩鼎案均如此。張鴻仁身為台衫董事之一，同時又是多家生技公司董事，應做到利益迴避，否則對出資公股銀行、納稅人的錢難以交代。

陳宜民指出，從現有資料可看到，台杉幾個董事會成員，包括張鴻仁在內，跟宇昌案都很雷同，而現在要做的水牛一、二號創投合夥案是物聯網和生技製藥，讓人聯想是否有特定投資案，牽涉黨政利害關係。

(中國時報)