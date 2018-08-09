台亞基金會開幕 新南向國不捧場

2018年08月09日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

負責「新南向」政策，由政府出資成立的「台灣亞洲交流基金會（台亞基金會）」昨正式開幕。蔡英文總統表示，我國和新南向國家各個層面交往都有顯著提升，新南向政策的推動已走在正確軌道上。不過，昨出席的新南向國家中僅越南、澳洲、紐西蘭、新加坡派員出席。

蔡英文去年在首屆玉山論壇上宣布成立台亞基金會，除負責籌畫每年「玉山論壇」外，並肩負推動及統籌新南向政策民間交流的專責單位。蔡英文前天召開對外經貿戰略會談，並表示政府將成立「工（產）業國際投資公司」、「農業投資公司」，並擴大「海外投資開發公司」（OIDC）的規模，加速落實新南向工作的推動，要求部會要依規畫期程完成建制，盡速展開行。

政府用心良苦推動新南向，但昨日出席的東南亞國家駐台代表並不多，僅即將離任的越南駐台代表陳維海、新加坡駐台副代表邱俊育、澳洲駐台代表高戈銳、日本駐台副代表西海茂洋、美國在台協會（AIT）副代表谷立言。

蔡總統致詞時強調，新南向重新塑造台灣「亞洲戰略」重要的一步，這個戰略具有「以人為中心」、「凸顯區域包容性」以及「深化多元夥伴關係」三個特點，讓台灣的「新南向政策」能和鄰近國家的區域戰略攜手並行。

即將在12日離台的陳維海，特別在昨日致贈蔡英文一只繪有越南國花「蓮花」的花瓶，要送給蔡總統，表示祝台灣和平穩定。

(中國時報)