台農發定位不明 疊床架屋

2018年08月09日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

藍委質疑台杉雖是民營，但官方色彩強烈；有類似疑慮的還有「台灣國際農業開發股份有限公司」（台農發）。藍委指出，台農發定位不明，功能疊床架屋，身為董事之一的農委會副主委陳吉仲，更應妥善處理。

台農發2016年由台肥子公司「台肥生技公司」重組清算而成，由農委會輔導成立。台肥指派陳郁然、陳吉仲及劉國英等3人任台農發董事，並選任陳郁然任董事長。

國民黨團書記長曾銘宗質疑，農委會一再宣稱台農發是100％民營公司，但他發現，「投資的都是泛公股」；藍委吳志揚說，台農發組成都是國營事業或其基金轉投資，卻逃避立院監督。

藍委陳宜民表示，台農發成立就是為兌現蔡英文選前政見，希望外銷台灣農產品，但策略不盡理想，因此衍生很多問題。陳宜民說，台農發很多業務其實都是農委會自己可做，讓人覺得「疊床架屋」，看不出其成立目的和功能。

陳宜民說，台農發董事長陳郁然曾表示，「將找1200公頃台糖農地投入香蕉種植」，稱今年將外銷中東120公噸，結果6、7月僅出口3貨櫃香蕉，而立院卻完全看不到台農發預算與數據。

陳宜民認為，既然台農發是農委會輔導成立，農委會就該輔導台農發，要求KPI（關鍵績效指標）。否則現在策略不明、疊床架屋，原先應是與農委會互補，將國內農產品外銷，卻又說找地種香蕉，有點捨本逐末。

陳宜民並說，陳吉仲身為農委會副主委，又是台農發董事，更應好好處理，定位台農發第一步應做什麼，訂定立竿見影的策略，或檢討成員是否不適任。追根究底，台農發有沒成立必要，農委會能不能處理，才是該討論的問題。他說，從台農發例子可見蔡英文「斧鑿痕跡太深」，許多單位都只為完成政見、尋求連任，而非真正解決問題。

(中國時報)