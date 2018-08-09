雙北病例8月若暴增 大麻煩

新北市新莊區建安里新增第9例登革熱確診病患，衛生局持續進行大消毒。（吳岳修翻攝）

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中國時報
／台北報導

今年7月以來登革熱疫情出現「北多南少」的現象，輕忽疫情的雙北出現防疫「漏洞」，8月進入關鍵期，下周新北市新莊區若再有新病例就算「失控」，8月雙北如有大量新增病例將讓台灣登革熱疫情陷入「大麻煩」

北部的登革熱疫情連2年比南部嚴重，疾管署副署長羅一鈞解釋，南部在3年前有一波大流行，民眾有高度警覺心、地方公權力也強力介入，所以不再爆發大規模疫情；雙北地方政府大都採取柔性勸導、衛教，民眾不太配合或不在家，無法有效清除積水容器。

北部傳染源為白線斑蚊

台大昆蟲系研究所名譽教授徐爾烈指出，南部登革熱的病媒蚊是埃及斑蚊，這種蚊子警覺性高，叮人一下子就飛走了，因為吸血不飽，會再叮其他人，所以傳染率高；北部登革熱是白線斑蚊，常常吸飽血才飛走，容易被人打死。

而雙北民眾就像白線斑蚊一樣欠缺警覺心，造成疫情「爆」不停，反而醫師最「敏感」，近期新莊區3名個案皆由耳鼻喉科診所利用登革熱NS1抗原快速診斷試劑檢驗，在個案發病後2天內通報，及早展開滅蚊工作，耳鼻喉科醫師能夠抓出登革熱，也讓疾管署嘖嘖稱奇。

由於雙北疫情還在持續中，疾管署表示，蚊子可能會跨區、跨里傳染，民眾要特別防範；徐爾烈說，現代人活動範圍大，有人會被傳染、有人不會，只要發現病媒蚊就要趕快在活動範圍滅蚊，2周內如仍有病例出現，防疫即出現漏洞。

新莊病源至今未獲控制

新莊區的群聚感染已經防治1個月，但是疫情還在延燒中，徐爾烈表示，這代表新莊的病源仍未有效掌握，應該做好疫情分析，列出高風險區域進行徹底的消毒、滅蚊，如果控制得宜疫情會降下來，白線斑蚊的傳播不會一下子很多人感染，不過，在國外也有多人感染的前例，還是要小心為上。

羅一鈞認為，今年北部氣候炎熱有利病媒蚊孳生，民眾防蚊不可掉以輕心。

徐爾烈指出，1隻蚊子可以生產5、600隻蚊子，民眾自我檢查家中積水容器才能有效滅蚊，雙北8月是關鍵期，病例不能快速增多，如果8月增加1、20例，年底累積可能變成100至300例，8月如到上千例，年底就會破萬例，屆時就麻煩大了。

(中國時報)

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