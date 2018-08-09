新聞透視－賴、菊都吃過虧 一隻蚊子可能翻盤

2018年08月09日 04:10 中國時報 葉德正 、 曹婷婷

台南登革熱疫情最初出現在北區六甲里，擴散到全市，再蔓延至全台。（本報資料照片）

小小蚊子引發的登革熱，曾讓當年民調高人氣的賴清德、陳菊被叮得滿頭包，從雲端之神摔落凡間，新北市如今出現第9例確診病例，前車之鑑讓朱立倫警覺不可等閒視之。

朱立倫直指，新北當前的疫情雖無法與2、3年前台南、高雄的4萬多例相比，但是市府團隊一定要做好全面防疫工作，不僅展現他關心新北市民的健康，更凸顯他對「防疫政治學」的高敏感度。

2015年台南市登革熱疫情大爆發，多達2萬2760人染疫、112人死亡，包括當時的市長賴清德、副市長顏純左及衛生局長林聖哲，3名醫師被蚊子「打趴」，人氣居高不下被稱為「賴神」的賴清德，民調更因此從近7成狂瀉慘跌至39％變成「凡人」，連同高雄、屏東，確診病例逾4萬人、死亡病例共多達218人，花媽陳菊也一樣被蚊子叮得滿頭包，小小蚊子帶來的後續威力不容小覷。

當年台南登革熱疫情失控之際，正是賴清德摃上台南市議會議長李全教、拒進議會的期間，遭議員抨擊「賴神不進議會，造成市府螺絲鬆動」，賴才在拒進議會長達232天後重進議會，但疫情早已如星火燎原，一發不可收拾。

監察院隔年還提出台南市政府登革熱防疫5大缺失，包括疏忽疫情未及早發現孳生源致群聚感染疫情蔓延擴散、噴藥紊亂、指揮機制失序、平時疏於專業培訓及未定期清除孳生源等。

南台灣蚊子狠狠叮掉民調的教訓殷鑑不遠，新北登革熱疫情爆發後，市府立即進入緊急狀態，朱立倫更在市政會議嚴肅要求各局處繃緊神經，不得有一絲怠慢，並要求市府團隊不得因為目前疫情無法與當年台南、高雄相比，就輕忽疫情的威力。

朱立倫如此緊張在於，雖然目前新北市登革熱確診病例僅為個位數，但因疫情集中在人口稠密的新莊區，且新北市人口數近400萬，若不戒慎恐懼、積極防疫，一旦疫情蔓延開來，恐怕將會難以收拾。

因此，朱倫立即動員上千人防堵，上周更派副市長葉惠青親自帶隊，挨家挨戶巡查全里清除孳生源，就怕被小小的蚊子，打掉經營許久的江山。

(中國時報)