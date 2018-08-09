染疫黑數達4倍 慎防漏網之魚

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中國時報
／台南報導

3年前，台南登革熱大爆發，全市2萬多人確診，當時擔任台南市登革熱指揮中心總顧問的蘇益仁，曾針對疫情指出，感染發病和未發病比例約1比4，若2萬名確診病例，被感染可能達10萬人，染疫黑數恐成防疫漏網之魚。

蘇益仁指出，登革熱發病率約20％，他以當時台南市疫情最嚴重的的北區為例，若北區有5000名病人，應該至少有2萬人感染登革熱，兩者數據差異很大。

他當時凸顯這個數據的意義在於，倘若隔年再度流行同一型登革熱，北區居民會因為身上帶著抗體比例的人最多，疫情相對將會最少，換言之，若流行是其他型登革熱，一旦交叉感染，相對致死率也將提高。

登革熱依不同血清型病毒，分為一、二、三、四共4種型別，每一型都具感染致病能力。根據疾病管制署資料，患者如感染某一型登革熱病毒，就會對該型病毒終身免疫，但對於其他型登革熱病毒，僅具短暫免疫力，過了這段期間，仍可能再感染其他型登革熱。

成大微生物及免疫學研究所副教授彭貴春團隊也曾在2015年登革熱疫情高峰過後，蒐集1500例未發病民眾血液追蹤，發現雖然部分民眾血液中病毒量高，但沒有症狀，也沒有發病，這些人極可能因為未發病但實際身上帶著病毒，一旦未發病者遭蚊子叮咬，在社區就可能成為隱性傳染源。

蘇益仁這幾年不斷針對登革熱疫情提出關注與看法，他認為，登革熱關鍵數目是300例確診病例，一旦超過這個數據，熱源就會往外擴散，鑒於地方人力、資源不足，因此，中央流行疫情指揮中心非常重要。台南也在2015年發生史上最嚴重登革熱疫情後，2016年於台南成立「國家蚊媒傳染病防治研究中心」專責防治單位。

(中國時報)

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