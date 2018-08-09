累積9病例 新莊人心惶惶

2018年08月09日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市本土性登革熱病患新增第9例，新莊區繼瓊林里、興漢里後，建安里64歲男性7日晚間也發病確診，疫情有向外擴散跡象，隨著發病確診人數不斷上升、列為疫區的里鄰逐漸增加，「防蚊液噴了沒？」「小心別被蚊子叮！」已成為近來最火熱的問候語，更凸顯居民對疫情的憂心程度。

瓊林里長張乾隆這幾天挨家挨戶宣導防疫，他說，這可能是瓊林里有史以來遭遇到的最嚴重疫情，明顯感受到里民對登革熱疫情的憂慮，很多里民都動起來，主動清除積水容器等孳生源。

瓊林里辦公室與環保、衛生人員在清理排水溝、巷道及投藥時，遇到不少民眾主動拿起家中掃把及垃圾袋，加入清掃行列，現在瓊林里民見面問候最常說的不是「呷飽沒？」而是「這幾天有沒有被蚊子叮到啊？」顯現里民防疫意識提升及對疫情的憂心。

住在新樹路的劉先生說，以前總覺得登革熱是南部才會發生的事，看著電視新聞報導也無關痛癢，現在真正發生在自己住家周遭，隔壁鄰居和親友討論的都是登革熱話題，看著防疫人員拿著大管子進來噴藥，好像身處在電影情節，雖然還不到害怕、恐慌程度，「心裡還是毛毛的」。

新北市衛生局解釋，過去開罰都採三階段，新莊瓊林里第一案例後，衛生局第一階段先在瓊林里張貼公告，要求家戶清理積水容器等孳生源，4天後衛生局人員巡查家戶，開出26張改善通知單，限期3天改善，目前複查後都已改善完成。不過因疫情擴大，興漢里也爆發疫情，市府認為三階段開罰民眾危機意識仍過低，現已改為兩階段開罰，張貼公告後，衛生人員巡查若發現孳生源將直接認定違規，直接舉發開罰3000到1萬5000元。

(中國時報)