柯2020揭竿起義 關公都同意

台北市議員鍾小平質詢市長柯文哲是否要選總統，柯表示目前沒有規畫，如果選的話是意外。鍾再逼問說他夢到關公要求柯選，並當場擲筊來決定是不是要選總統，結果擲出聖筊，柯文哲笑笑的引用論語表示，子不語怪力亂神。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲還未連任成功，已有支持者力拱參選總統，諸多民調也顯示柯若參選2020，支持度完勝藍綠台面所有大咖。柯文哲日前針對選總統說法曖昧，僅稱「世事難料」，他8日赴市議會備詢，改口「若參選是意外」，議員鍾小平乾脆現場擲筊問關聖帝君「聖意」，沒想到第一次就「聖筊」，柯挑戰總統大位的機率似又更高。

託夢說 柯回怪力亂神

柯文哲人氣高，上任以來屢被詢問是否挑戰總統大位，5月他與民進黨分道揚鑣後，回應從「不會選」轉為「世事難料」，為日後參選增添想像空間。除了死忠柯粉力拱，多份民調都顯示，柯若挑戰2020總統，支持度超過朱立倫、賴清德和蔡英文總統。

昨鍾小平在議會問及，柯若連任市長會做好做滿，還是跑去選總統？柯文哲說，目前沒有這個規畫，選的話是意外。鍾追問，人生總是有很多意外，意思是不排除參選？柯笑說，大家可以去看電影《武狀元蘇乞兒》，意即丐幫有多少弟子，事實上操之在皇帝，若是國泰民安，誰願意當乞丐？

擲聖筊 笑問有練過哦

鍾小平追問，若蔡英文做得不好，柯文哲就會揭竿起義？柯回應，還是期望國家穩定一點，不要搞得亂七八糟，至於現在穩定嗎？柯脫口說「現在風雨飄搖」，還感嘆40歲到60歲的民眾生活壓力最大。

鍾小平說，前晚關聖帝君託夢給他，稱柯要選總統，既然世事難料不如來擲筊，但柯文哲以「子不語怪力亂神」回絕，鍾現場代他擲筊，第一筊就是聖筊，讓柯笑問「有練過是不是？」

由於柯文哲5月在爭取與民進黨最後合作機會時，曾公開說不會選總統，還喊話2020全力支持蔡英文，如今態度轉變，讓外界認為柯綠已徹底決裂。柯文哲昨重申，他跟民進黨關係還好，還是可以「做生意」，其實不管喜歡或不喜歡，按照SOP來仍可以合作。

談政局 現在風雨飄搖

國民黨議員汪志冰質疑，難道雙方還想合作，還在暗渡陳倉？柯文哲說，目前沒有要合作，但民進黨內還是有很多好朋友，「他們只是沒有浮出來而已」。汪聽聞直酸，民進黨內鬼趕快浮出來，一個個開除，不然姚文智選情會更堪慮。

(中國時報)

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