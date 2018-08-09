18歲可投票 朝野政黨有共識

2018年08月09日 04:10 中國時報 張理國 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德昨主持「行政院青年諮詢委員會」，針對臨時動議討論修憲調降行使選舉權年齡，賴揆說，相關修正應該透過修憲程序辦理，朝野政黨對於18歲公民權的修憲已有共識，請中選會、法務部與內政部等相關機關持續研究。

有青年委員昨提出臨時動議，因應年底9合1選舉與公民投票在即，建議協助我國18歲公民充足準備行使公民權利。

不過，政院發言人Kolas Yotaka說，賴揆並非主動拋出修憲議題，也不代表修憲有進度表；賴揆主要是強調，公投年齡下修，是因為《公民投票法》已修正，至於18歲公民權，則要回歸到《憲法》的修正，賴揆不是有意要在會議中提出修憲議題，也不代表修憲已有進度表。

國民黨團書記長曾銘宗則表示，下修公民權到18歲是國際趨勢，大方向國民黨贊成，但若是為了年底選舉考量，並不合適。

但是下修投票年齡，是否來得及在2020年初總統大選前完成修憲？以目前立法院總立委席次113席，1/4提議，即必須要有29人提議；3/4即85人出席，及出席委員3/4決議，需有64人同意提出憲法修正案，並在公告半年後，辦理公投複決，有效同意票過選舉人總額之半數，才能通過，以2016年總統大選為例，約940萬人同意，修憲案才會通過，門檻極高。趕在明年底完成修憲亦有困難。

立法院去年曾討論修憲案，民進黨立委何欣純提出《中華民國憲法》修正草案，將投票年齡降為18歲，另包括民進黨、國民黨及時代力量立委共提出7個版本修憲草案，都納入18歲公民權。但Kolas說，18歲公民權朝野的確有共識，但要單獨針對此項修憲，共識並不高。

曾銘宗強調，國民黨贊成下修公民權到18歲，但這件事涉及修憲，應該從長計議，先經朝野協商建立共識，才有可能達成目標。行政院在這時拋出這個議題，讓人懷疑其目的純粹是為了年底選舉考量，而不是為了讓年輕人參與政治。

(中國時報)