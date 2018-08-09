黃呂婉拒 丁丁執行總幹事找嘸人

2018年08月09日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

首都百里侯之爭倒數3個半月，現任市長柯文哲一枝獨秀領跑，國民兩黨陣營苦追之餘，內部更是狀況連連。國民黨內雖無「柯友友」問題，但丁守中正陷入競選團隊要角難產的窘境，據了解，昨早丁守中才對內宣布負責實際操盤的執行總幹事將由市黨部主委黃呂錦茹出任，且團隊也對媒體證實「有此規畫」，但黃呂得知後卻直接「打臉」否認，還稱身兼黨部主委分身乏術，「意願不大」。

丁守中7月公布第一波競選團隊成員，由前行政院長張善政擔任競選總部主委，立委王育敏出任競選總幹事，主打「形象牌」。但實際負責基層經營和組織布局的執行總幹事，至今尚未定案，要如何逆轉勝，該人選更是關鍵。

據了解，丁守中原屬意前北市黨部主委朱甌擔任執行總幹事，70多歲的朱甌曾任馬英九市長競選團隊總幹事、馬蕭總部副總幹事，擅國民黨的傳統組織戰。近來他與丁守中團隊互動密切，早已默默協助操盤，但因黨主席吳敦義「授意」由黃呂出任，團隊布局起了變化。

記者昨天上午求證丁辦是否由黃呂錦茹出任執行總幹事，丁辦發言人詹為元也證實「的確有此規畫」，他還說，盼黨中央、市黨部和競選團隊「三位一體」，尤其黃呂擔任過8年北市民政局長，對組織很熟稔，希望借重她的力量；不料，記者稍後向黃呂求證，黃呂卻強調，市黨部主委要顧全大局，除了市長選舉，議員和里長選戰，目前工作已夠忙了，接任執行總幹事有難度。

黨內人士直言，北市選情從看好到落後，現在竟然在執行總幹事的重要人事上出現南轅北轍說法，簡直令人匪夷所思，恐怕內部問題不小。

(中國時報)