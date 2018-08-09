國民黨林志玲現身教學 力拚學姊

「國民黨林志玲」稱號的游淑惠。（陳信翰攝）

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中國時報
楊佳穎／台北報導

國民黨台北市長丁守中8日上午召開記者會，公布政治獻金帳戶及線上捐款系統，更邀請有「國民黨林志玲」稱號的游淑惠現身實際教學，現場人氣相較以往熱烈，明顯是衝著「林志玲」而來。

游淑惠政治大學傳播碩士畢業後，曾為媒體記者、郝龍斌時期台北市府發言人，2014年台北市長選戰時服務於連勝文競選總部。由於台北市長柯文哲與藝人邰智源合作拍攝網路節目《木曜4超玩》捧紅了幕僚「學姊」黃瀞瑩，游淑惠的美照也再度被翻出做比較，在國民黨保守形象中格外清新亮眼。

對於「國民黨林志玲」稱號，游淑惠日前也在臉書PO文，感謝大家給予這麼美的封號，「實在不敢當」，同時呼籲大家多支持國民黨提名的參選人，「身為國民黨的黨代表，只要黨、或各位參選人有需要，她也願盡綿薄心力、燃燒我的小小宇宙」。

媒體詢問，找游淑惠站台是否因為連勝文推薦？丁守中受訪則說，連勝文有持續相助，還曾說若柯文哲要當網紅，願意當柯的經紀人，而這次是游淑惠很熱情，願意以黨代表身分前來支持。

至於是否會邀游淑惠加入競選團隊？他僅表示，希望所有基層朋友都能來支持，一起贏得這次選舉。

「學姊」黃瀞瑩爆紅後，一度傳出要參選市議員，但她認為自己「太嫩了」，還有很多東西要學。目前她在市府團隊替柯文哲管理Twitter、負責便當會直播腳本和市長談參，也擔任隨行工作，外傳她考慮轉戰柯文哲競選團隊，但她昨表示，目前還是以市府工作為主，未來還在規畫討論中。

(中國時報)

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