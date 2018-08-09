美加碼 160億美元陸貨加稅25％

2018年08月09日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰火持續延燒。美國貿易代表署（USTR）7日宣布，將從8月23日起對價值160億美元（約4900億台幣）、279項大陸輸美產品加徵25％關稅。美國6月宣布對大陸總價值500億美元的產品課徵25％懲罰性關稅，分兩波進行，首波對價值340億美元（約1兆台幣）的大陸產品加稅已於7月6日啟動，這次是第二波。

半導體入列 台灣受波及

USTR的聲明指出，最終關稅清單涵蓋279項產品，較原本建議的284項減少5項，對象包括半導體、電子、塑膠、化學品、鐵路設備等受惠於「中國製造2025」計畫的產品，值得注意的是，半導體產業的許多晶片是來自美國、台灣或南韓。

美國半導體行業協會（SIA）對半導體被列入表示失望。協會主席紐佛 在聲明中說：「我們已經以最強烈的措辭向政府表明，對從中國進口的半導體徵收關稅將損害美國的晶片製造商，而不是中國。而且這也無助於阻止中國的問題和歧視性貿易行為。」

其餘受影響的產品包括電單車、火車車廂、拖拉機、蒸汽渦輪機、發電機、工字鐵及農業器材。被排除在外的是航運貨櫃、浮動船塢、切木材，骨頭和硬塑膠的切割機、極薄切片工具，以及萃取自海藻並用於藥品、紡織品印刷和牙科印模的海藻酸。

美方解釋說，這些產品若加稅，可能對美國經濟造成嚴重傷害。此外與第一波加稅一樣，美國利益方可以就第二波加稅商品提出特別商品豁免的申請。

電單車、火車車廂 也在其中

美國6月宣布對價值500億美元的大陸輸美產品加徵關稅後，大陸隨即宣布進行對等報復，同樣分兩批次進行。面對陸方對等報復，美國總統川普決定加碼貿易戰，川普擬就2000億美元大陸商品加徵的關稅由10％上調至25％。川普還威脅可能再加碼，對另一批價值3000億美元的大陸產品徵稅。

USTR表示，經過充分的「301調查」，大陸在技術轉移、智慧財產權與創新的行為、政策和做法不合理、具歧視性且對美國企業造成負擔。

(中國時報)