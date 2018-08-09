美加碼 160億美元陸貨加稅25％

繼波士頓地鐵訂單之後，中車長客再與洛杉磯大都會交通局簽約。美方將以6.47億美元購買282輛中車長客的地鐵車輛。此波陸美貿易戰火已經延燒到火車車廂。 （新華社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰火持續延燒。美國貿易代表署（USTR）7日宣布，將從8月23日起對價值160億美元（約4900億台幣）、279項大陸輸美產品加徵25％關稅。美國6月宣布對大陸總價值500億美元的產品課徵25％懲罰性關稅，分兩波進行，首波對價值340億美元（約1兆台幣）的大陸產品加稅已於7月6日啟動，這次是第二波。

半導體入列 台灣受波及

USTR的聲明指出，最終關稅清單涵蓋279項產品，較原本建議的284項減少5項，對象包括半導體、電子、塑膠、化學品、鐵路設備等受惠於「中國製造2025」計畫的產品，值得注意的是，半導體產業的許多晶片是來自美國、台灣或南韓。

美國半導體行業協會（SIA）對半導體被列入表示失望。協會主席紐佛 在聲明中說：「我們已經以最強烈的措辭向政府表明，對從中國進口的半導體徵收關稅將損害美國的晶片製造商，而不是中國。而且這也無助於阻止中國的問題和歧視性貿易行為。」

其餘受影響的產品包括電單車、火車車廂、拖拉機、蒸汽渦輪機、發電機、工字鐵及農業器材。被排除在外的是航運貨櫃、浮動船塢、切木材，骨頭和硬塑膠的切割機、極薄切片工具，以及萃取自海藻並用於藥品、紡織品印刷和牙科印模的海藻酸。

美方解釋說，這些產品若加稅，可能對美國經濟造成嚴重傷害。此外與第一波加稅一樣，美國利益方可以就第二波加稅商品提出特別商品豁免的申請。

電單車、火車車廂 也在其中

美國6月宣布對價值500億美元的大陸輸美產品加徵關稅後，大陸隨即宣布進行對等報復，同樣分兩批次進行。面對陸方對等報復，美國總統川普決定加碼貿易戰，川普擬就2000億美元大陸商品加徵的關稅由10％上調至25％。川普還威脅可能再加碼，對另一批價值3000億美元的大陸產品徵稅。

USTR表示，經過充分的「301調查」，大陸在技術轉移、智慧財產權與創新的行為、政策和做法不合理、具歧視性且對美國企業造成負擔。

(中國時報)

陸回擊 同日同額以牙還牙

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。