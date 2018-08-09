陸回擊 同日同額以牙還牙

2018年08月09日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國於當地時間7日公布對160億美元大陸商品加徵關稅25％的確定名單，並將從23日起正式實施。對此，大陸商務部昨晚痛批，這是「又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理的做法」，決定同樣對160億美元美國產品加徵25％關稅，並與美方同步實施。此外，大陸官媒發表「宣言」評論文章，劍指美國，痛批「有人不願意看到醒獅的振奮、巨龍的騰飛，不願意看到13億人的生活美好。」

同等對待不手軟 同步實施

美國貿易代表辦公室7日公布對來自大陸的160億美元商品加徵關稅25％的確定名單，並將從23日起正式實施。這是美國宣布首批對大陸500億美元商品加稅25％的第二波執行，第一波340億美元已於7月6日開始實施，當時大陸就以同等規模反制。

對此，大陸商務部昨日晚間表示，美方這種作法，又一次將國內法凌駕於國際法之上，是十分無理的做法。中方為維護自身正當權益和多邊貿易體制，不得不做出必要反制，決定對160億美元自美進口產品加徵25％關稅，並與美方同步實施。

面對步步進逼的貿易戰火，大陸已發出迎戰宣言。包括新華社、人民日報等大陸官媒7日同步刊登署名「宣言」的評論，題為「風雨無阻創造美好生活」。

這篇近5000字的文章雖隻字未提美國，但明顯劍指中美貿易戰，痛批：「有人不願意看到醒獅的振奮、巨龍的騰飛，不願意看到13億多人的生活美好，大搞單邊主義、保護主義、貿易霸淩主義，這是無法回避、必須應對的挑戰。」

官媒批美不願見巨龍飛騰

文章強調，大陸曾物資匱乏、生活貧困、國民經濟瀕臨崩潰邊緣。但40年來大陸度過種種挑戰，走過了「溫飽階段」，迎來了「全面小康」，成為世界第2大經濟體，每年減貧1300多萬人。「無論什麼樣的風雨，都無法阻擋中國人民奔向美好生活的腳步。」

人民日報海外版公眾號「俠客島」則分析，該文就是因應中美貿易戰這一挑戰，談中國人應該怎麼看、怎麼幹。內容講得很清楚，雖然打貿易戰不是中國的想法，但既然被迫開打了，就要追求打贏。畏戰避戰是沒有用的，所謂「樹欲靜而風不止」。

(中國時報)