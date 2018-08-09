陸加大鐵路投資8000億人民幣

2018年08月09日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

為因應陸美貿易戰帶來經濟衝擊，大陸再度加大基礎建設投資和信貸支持力度。陸媒報導，大陸中央短期內將發出穩定投資增長和信貸措施，市場傳出，今年大陸鐵路基建投資規模，將加碼到8000億元人民幣（下同，約新台幣3兆6800億元）水準。

大陸英文官媒《中國日報》引述發改委官員說法，大陸中央意識到上半年積極降低政府債務風險、加強基建項目監管，以及相對緊張的流動性，造成地方政府投資意願較低，中央短期內將會發出更多文件，以增加投資意願，穩定投資增長，以及提供信貸支持。報導稱，在更多負面因素和外部挑戰下，投資增長放緩，令人憂慮下半年大陸經濟增長可能失去動力。

大陸中國社科院所屬《中國經營報》引述中國鐵路總公司人員報導證實「2018年鐵路完成8000億元投資希望很大」。由於上半年以來，鐵路客運和貨運量大幅提升，需要追加機車投資計畫，近期大陸國務院常務會議和中共中央政治局會議重提基建投資，鐵路基建項目有望加速推進。

據報導，今年鐵路固定資產投資額，將重返8000億元人民幣以上，較原本計畫投資7320億元，多約700億元。其中國家鐵路投資7020億元，是2014年以來計畫投資額最低的1年。

報導指出，投資主要是購買維護機車車輛費用與基礎建設鐵路新線。高鐵復興號重車組的需求急升，中鐵總上半年已招標了145標準列，總價值約246億元，全年採購金額接近500億元。

而貨運列車需求更大，按照中鐵總《2018-2020年貨運增量行動方案》，到了2020年，全大陸鐵路貨運量較2017年增長30％。

稍早大陸國務院總理李克強考察川藏鐵路時指出，大陸中西部基建較落後，要加快補齊短板，部分市場人士認為，中西部基建投資將會成為焦點。

(中國時報)