制衡美日歐 陸拚高鐵外交

2018年08月09日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸總理李克強於2016年初稱「一帶一路」促進高鐵、核電等產業輸出外國，實現大陸企業「走出去」戰略，其中又以建立與周邊國家高速交通網絡及便利貿易網路為目標，具有成本低、工期短、高金額低利率貸款等特點的「高鐵外交」，最具外交成效，已成功承攬多國高鐵工程，藉此鞏固與各國經濟聯繫，並制衡美日歐的政治影響力。

大陸2004年始建第一條京津城際高鐵，於2008年通車到2017年12月，全大陸高鐵里程達2.5萬公里，預計到2025年將建成約3.8萬公里高鐵網。

在高鐵外國技術國產化後，大陸推行技術輸出，2005年起由中國鐵路建設公司（鐵建）、 中國鐵路總公司（中鐵）等單位承攬，爭取多國高鐵工程，提供專業人力、相關技術輸出，並多由大陸國家開發銀行提供高金額、低利率的高鐵工程優惠貸款。

此外，地鐵也不遑多讓，今年5月15日，中車長春軌道客車股份有限公司為美國波士頓橙線地鐵量身訂制首批4節車廂，在惠靈頓站試車，可望在年底通過測試後投入營運，為「地鐵外交」打下基礎。

率先實現大陸高鐵技術出口成果的是土耳其安伊高鐵，從首都安卡拉到第一大城伊斯坦堡，二期已於2014年7月25日通車。

《金融時報》與美國智庫國際戰略研究中心（CSIS）曾分析大陸在海外拓展的高鐵項目，至少18個，除了土耳其竣工，在建高鐵分別位於越南、寮國、沙烏地阿拉伯、土耳其和伊朗等國，總金額逾249億美元。

此外，俄羅斯高鐵於2015年6月18日，由中鐵二院與俄羅斯企業合作新建莫斯科至喀山高鐵，總金額約3.7億美元，將在今年第4季動工，預計2024年完工。

印尼高鐵於2015年9月29日拿到訂單，新建從首都雅加達到萬隆約140公里高鐵，預計2019年完工。不過，也有至少12個高鐵項目被取消，分別是利比亞、墨西哥、緬甸、委內瑞拉、美國、泰國、馬來西亞等，皆因故生變，金額逾475億美元。

(中國時報)