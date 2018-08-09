波士頓地鐵 還是大陸製造的

這是在中車長客客車製造中心裝配一車間拍攝的波士頓地鐵列車。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

伴隨著經濟實力的崛起，近年自大陸政府提出「一帶一路」倡議後，大陸已經成為全球名符其實的基礎建設輸出大國，其中建造高鐵、地鐵更是具有強大的競爭力，不僅新加坡地鐵列車是大陸製造，大陸的地鐵技術也攻陷美國。去年10月，大陸製造的地鐵在波士頓正式亮相。

2014年，美國麻薩諸塞州交通局向全球招標波士頓地鐵車輛。經過層層篩選，2014年，麻州與中車長客股份公司簽訂了284輛地鐵車輛的供貨合約，這是大陸軌道裝備首次進入北美市場，首次為美國軌道交通提供「中國方案」，輸出「中國技術」。

地鐵出口至美國，對大陸相關行業甚至國家製造業有重大意義。波士頓是一個擁有百年地鐵歷史的城市，那裡的市場標準對產品要求十分苛刻，經過努力，中車長客股份公司按照美國客戶的標準提供了解決方案，也就是說按照美國標準進行設計，但智慧財產權完全掌握在大陸人手中。滿足美國嚴苛標準的中國地鐵列車有多厲害？用中車波士頓地鐵技術經理洪海峰的話說，如果兩列6節編組的車輛在40公里時速下發生碰撞，車體的乘客區域不會有任何變形，可以保證乘客的安全。不止與嚴苛的美標完美對標，這批列車還在結構設計上加入不少中國方案，讓不少同行對中國技術刮目相看。

2014年中車製造首次登陸美國，短短3年內，先後進入美國波士頓、芝加哥、洛杉磯、費城四大城市，獲得地鐵和通勤客車訂單累計達1359輛。此外，中車長客還在全美第二大城市洛杉磯的地鐵項目得標，這批地鐵列車將直通好萊塢，服務於2028年洛杉磯奧運會等賽事。

(中國時報)

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