10月漲電價？台電：應適度反映

2018年08月09日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

繼4月調漲電價後，10月份是否續漲是關注焦點。台電董事長楊偉甫昨表態，燃料價格仍在漲，公司不能「寅吃卯糧」，電價應該「適度反映」，也有助於民眾節約能源。根據台電燃料成本支出，10月電價需調漲7％到10％才夠，不過根據電價公式規定，漲幅將最多只有3％。

按公式最多漲3％

今年4月電價調漲3％後，現在每度電價平均是2.6253元。但因燃料成本持續增加，台電上半年就虧損240億元。楊偉甫昨說，夏月電價實施後，估計7月份可賺錢，「很明顯今年要賺錢很難。」

由於年底有縣市長選舉，經濟部目前內部對於10月電價是否再漲，態度模糊。對於是用台電先前幾年的超額盈餘790億元來彌補緩漲，或是反映成本去調漲，意見不一。

今年要賺錢很難

但是楊偉甫認為，燃料的價格仍在上漲，像是煤價以前估80美元(每噸)，現在是110到120元美元，很明顯有經營壓力。他強調，對一家這麼重要的國營事業來說，不要講正在「寅吃卯糧」，但虧損應該要反映到電價。如不能完全反映他可以理解，但還是要適度反映，這樣大家可以知道能源得來不易。不過他仍強調，最終電價能不能調，會尊重政府，不是台電可以決定。

經濟部指需討論

對於台電希望適度調漲反映調整電價，經濟部能源局局長林全能回應，台電可以提出他們的成本方案，但除了反映成本外，還有電價平穩基金平抑等解決方式，這些方案都會到電價審議會平台去充分討論決定，目前無法表示會漲或不漲。

台電4月份調漲電價時，當時煤價一噸是85美元，現在已到115美元。油價從63美元升到74美元，漲幅都近5成，天然氣也從每度11元多升到快12元。雖然4月份漲了電價，台電估計全年燃料支出仍要虧損400到500億。

(中國時報)