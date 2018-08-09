救國團營運費用 按季申請

2018年08月09日 04:10 中國時報 季節 、 楊孟立 、楊佳穎、 李侑珊 ／台北報導 、楊佳穎、／台北報導

黨產會8日與救國團協商經費運用的問題，黨產會表示，雙方已達成共識，救國團須在13日前將8月預計動支經費提報予黨產會審核許可，15日前提報9月份，之後則採取每3個月按季申請模式；8月營隊活動費用可先行支用，不會受影響。

黨產會已認定救國團是國民黨的附隨組織，依黨產條例將其資產凍結，禁止處分，但救國團旗下有眾多事業，日常營運仍需費用，因此黨產會找救國團開會討論，救國團總團部祕書處處長鄭斐文等5人前往商討，經過約2個半小時的討論，救國團提議多遭否決，恐難以維持正常營運。

黨產會發言人施錦芳則說，雙方達成共識，救國團只要在主管機關認定合法的經營學習中心、運動中心或活動中心，黨產會都會協助它們維持合法經營營運，後續對於員工、教師、消費者權益保障，也達成共識，可向黨產會申請許可動用經費。

救國團8月已安排的短期營隊，包括已上路或即將出發，黨產會也同意救國團先行支用，8月底再整理事後核備。救國團現有活動中心、補習班，學生已完成繳費，施錦芳說，救國團合法經營部分，會保障其正常運作， 請上課同學不要擔心。

國民黨立院黨團昨則抨擊，黨產會罔顧台北高等行政法院與最高行政法院日前才做出「釋憲中暫停訴訟」的裁定，竟草率「處決」救國團，再次證明黨產會是個目無法紀、只顧追殺政敵的鬥爭工具。

民進黨團昨則呼籲黨產會加快腳步，救國團56億元資產還給人民。至於不少綠營人士亦與救國團頗有淵源，綠委賴瑞隆表示，這樣的論述就是要模糊焦點，難道綠營有人與救國團沾上關係，這筆錢就不用追討了嗎？

(中國時報)