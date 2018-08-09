開車秒睡 簡直移動式炸彈

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中國時報
／台北報導

打呼太大聲，恐也會危害健康和生命安危！醫師指出，許多睡眠呼吸中止症患者不僅打呼特別大聲，也容易突然秒睡，不少人開車開到一半突然睡著，後車駕駛猛按喇叭也叫不醒，這類患者中，不乏公車、計程車、油罐車等職業駕駛，行駛在道路，有如一顆移動式炸彈。

根據交通部統計，2016年疲勞駕駛肇事的事故人數超過2000人次，其中以睡眠呼吸中止症患者居多，亞洲睡眠醫學會理事長陳濘宏說，疲勞駕駛無法以科學儀器判定，更難以限制「睡不上路」，除了容易罹患慢性疾病、危及健康之外，睡眠呼吸中止症患者還會影響用路人安全。

陳濘宏說，曾收治一名年輕的油漆工人，工作時常打瞌睡，一次刷天花板時，坐在鐵樓梯上，居然也睡著，從樓梯上跌到地面，緊急送醫。

至於等紅綠燈時睡著，對於睡眠呼吸中止症患者來說，更是稀鬆平常的事，往往幾十秒就立刻睡著。陳濘宏說，曾經收治過在開車時睡著的案例，其中包括公車、計程車、貨櫃車，甚至油罐車司機，實在非常危險。

陳濘宏表示，政府2017年取消睡眠呼吸中止症身障手冊，讓許多患者選擇消極改善方式，甚至放棄治療，若患者病情嚴重，須採陽壓呼吸器緩解病情，但目前無健保補助配套措施，呼籲政府應重視。

台北榮總睡眠醫學中心執行長周昆達指出，長期罹患睡眠呼吸中止症，受到睡覺慢性間歇性缺氧、睡眠片段及驚醒等影響，可能啟動體內發炎反應，增加罹患糖尿病、高血壓、心血管疾病等風險，且騎車、開車也比較容易引起交通事故。

周昆達提醒，如果出現睡覺打鼾、白天嗜睡、精神疲累、無精打采等，應懷疑是睡眠呼吸中止症，應就醫檢查，高血壓、糖尿病及腎臟疾病患者都是睡眠呼吸中止症高危險群，須特別注意。

(中國時報)

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